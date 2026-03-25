‘La Promesa’, avance del jueves 26 de marzo: Leocadia confiesa toda la verdad a Cristóbal y el enfrentamiento entre Ciro y Julieta se intensifica

La Promesa: Leocadia mintió a Cristóbal respecto a Ángela. (RTVE)

La semana en La Promesa ha estado marcada por secretos que amenazan con romper la calma en el palacio. Martina sorprendió hace unos días con un gesto valiente que emocionó a todos: una presentación que rompía con las normas y demostraba que estaba dispuesta a luchar por su lugar. Sin embargo, su audacia no quedó sin consecuencias: Jacobo no dudó en mostrar su enfado y dejar claro que no tolera que nadie desoiga su autoridad. Entre aliados y enemigos, la joven sigue intentando encontrar su espacio, pero cada paso puede acercarla a un nuevo conflicto.

En paralelo, la relación entre María Fernández y Carlo ha entrado en terreno peligroso. Lo que parecía una reconciliación controlada se ha convertido en un enfrentamiento explosivo por el futuro de su bebé. La ayuda de Manuel para conseguirles una casa, lejos de calmar las aguas, ha encendido una discusión aún más intensa. María empieza a dudar de Carlo y su incapacidad para medir las consecuencias de sus decisiones genera una tensión que amenaza con explotar en cualquier momento.

La Promesa: Carlo confiesa haber aceptado el dinero de Manuel. (RTVE)

Pero si hay un momento que acapara todas las miradas esta semana es la confesión de Leocadia. La mujer finalmente decide decir toda la verdad a Cristóbal: él no es el padre de su hija, y todo fue un intento de retenerlo motivado por los celos y el amor que siente por él. La noticia sacude a Cristóbal, que debe enfrentarse a una traición de gran magnitud, y deja en el aire la reacción de Ángela cuando descubra la mentira. Esta revelación promete cambiar las relaciones en el palacio de manera irreversible.

Qué pasa en ‘La promesa’ este jueves 26 de marzo

El capítulo del jueves 26 de marzo profundiza en estas tensiones. Mientras Leocadia enfrenta las consecuencias de su confesión, Cristóbal lucha por mantener la compostura ante una verdad que lo pone contra las cuerdas. En la planta noble, Manuel sigue moviendo ficha en sus negocios junto al Duque de Carril, despertando la desconfianza de Alonso y creando un nuevo conflicto familiar que se añade a la ya delicada armonía del palacio.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Y la tensión romántica tampoco da tregua: Ciro y Julieta continúan su pulso por la dote de ella. La intención del joven de invertir sin consultarla amenaza con romper definitivamente la relación y promete escenas cargadas de reproches y desencuentros que marcarán la recta final de la semana.

'La Promesa'. El detective tiene novedades sobre Catalina. (RTVE)

El jueves se presenta, por tanto, como un punto de inflexión en La Promesa. Mentiras que salen a la luz, enfrentamientos que se intensifican y decisiones estratégicas que podrían cambiarlo todo convierten al capítulo en una cita imprescindible para los seguidores de la serie. La semana terminará con más secretos por descubrir, alianzas inesperadas y emociones al límite, dejando claro que nadie en el palacio puede confiar completamente en nadie.