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Tres detenidos por robar libros durante años y venderlos por internet: ganaron 400.000 euros

Todo comenzó tras la denuncia presentada por la empresa, que detectó la desaparición reiterada de ejemplares de sus almacenes

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Imagen de una feria de libros. (EFE/ Mario Guzmán/EFE/ ARCHIVO)
Imagen de una feria de libros. (EFE/ Mario Guzmán/EFE/ ARCHIVO)

La Guardia Civil ha detenido a un trabajador de una empresa distribuidora de libros y a otras dos personas acusadas de sustraer cientos de ejemplares durante varios años, para luego venderlos a través de una plataforma digital de compraventa. Según la investigación, el grupo habría obtenido alrededor de 400.000 euros en beneficios.

Según ha informado en un comunicado la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid este domingo, todo comenzó tras la denuncia presentada por la empresa, que detectó la desaparición reiterada de libros de sus almacenes. Las pesquisas permitieron identificar la existencia de un presunto grupo criminal. El empleado aprovechaba su acceso para sacar los ejemplares, mientras que sus cómplices los ponían a la venta por internet.

El análisis de las ventas registradas y los libros sustraídos llevó a estimar que el valor del material comercializado ilegalmente rondaría los 400.000 euros.

La operación concluyó el pasado 11 de marzo con la detención de las tres personas, acusadas de un delito continuado de hurto y pertenencia a grupo criminal.

Récord histórico del sector del libro

Cabe señalar que la facturación del mercado del libro superó en 2025 los 1.250 millones de euros, lo que supone un aumento del 4% respecto al año anterior, según el estudio el Mercado del Libro en España, elaborado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Así, las ventas de libros impresos alcanzaron los 76 millones de ejemplares.

La ficción se mantuvo como el género más demandado, representando el 32% del total vendido y con un crecimiento del 10,3%, de acuerdo a este estudio. Los títulos juveniles abarcaron el 29% del mercado, con una subida del 12% interanual. En cambio, las obras de no ficción, que constituyen el 28% de las ventas, anotaron un descenso del 3%. Por su parte, los cómics y novelas gráficas mostraron un crecimiento del 7,1%.

Feria del Libro Madrid 2024
Imagen de la Feria del Libro de Madrid. (Helena Margarit Cortadellas)

En cuanto a la distribución geográfica, Madrid y Cataluña concentran la mayor parte de las ventas de libros, con un 21,2% y un 20,5% respectivamente. La Comunidad Valenciana aporta el 12,9%, seguida de Galicia con el 6,4% y el País Vasco con el 5,3%. El resto de comunidades autónomas reúne el 33,7% del total nacional, de acuerdo a los datos de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

Este aumento en la demanda y en el valor del mercado del libro refuerza el impacto económico de delitos como el detectado por la Guardia Civil, ya que el robo y la reventa ilegal afectan directamente a un sector que en los últimos años ha mostrado signos de recuperación y expansión.

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