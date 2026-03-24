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La Guardia Civil da una lista de recomendaciones para evitar estafas: claves para proteger datos y cuentas bancarias

El cuerpo advierte sobre las técnicas más frecuentes de los estafadores y detalla cómo actuar ante movimientos sospechosos en las cuentas

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Imagen representativa de una estafa
Imagen representativa de una estafa bancaria (Freepik)

El aumento de las estafas bancarias y los fraudes a través de distintos canales ha llevado a la Guardia Civil a reforzar su comunicación preventiva y a difundir pautas claras de autoprotección financiera. Las autoridades insisten en sus redes sociales que la información y la prudencia resultan esenciales para reducir el riesgo de ser víctima de estos delitos, que afectan tanto a usuarios particulares como a personas mayores o con menos experiencia digital.

Evitar que terceros accedan a claves, tarjetas o cuentas resulta clave para protegerse de estafas bancarias, según advierte la Guardia Civil en las recientes medidas remitidas a la población. Entre estas recomendaciones, el cuerpo subraya: “No facilitar cartillas bancarias, tarjetas o claves a terceras personas”, posicionando este consejo como el primer filtro contra fraudes. Es preferible realizar todas las gestiones bancarias personalmente o, en caso de imposibilidad, delegar solo en personas plenamente confiables.

El organismo recomienda extremar la cautela con la custodia de datos personales y bancarios. Mantener la privacidad de la información sensible y no compartir documentos, ni siquiera con personas conocidas, ayuda a minimizar riesgos. También aconsejan no dejar escritos o almacenados en lugares inseguros los números de PIN, contraseñas o datos de acceso a la banca online, ya que su pérdida o robo puede facilitar el acceso no autorizado a las cuentas. Además, sugieren evitar el uso de redes wifi públicas para operaciones sensibles, porque pueden ser vulnerables a ataques.

Supervisión y confianza

Dentro de su serie de advertencias, la Guardia Civil enfatiza la importancia de la revisión periódica de los movimientos bancarios, así como la activación de alertas para las operaciones. De acuerdo con la directriz del organismo, “revisar periódicamente los movimientos bancarios y establecer alertas de las operaciones” permite detectar a tiempo irregularidades en la cuenta.

Para ello, se recomienda utilizar los servicios de notificación que ofrecen las entidades financieras, de modo que cualquier movimiento sospechoso genere un aviso inmediato al titular. Revisar los extractos y consultar la banca online con frecuencia refuerza el control sobre la propia situación financiera.

Imagen representativa de un fraude
Imagen representativa de un fraude bancario

La designación de una persona de confianza para la gestión de trámites económicos es otra de las sugerencias planteadas por el cuerpo, que recomienda: “Designar, en caso necesario, a una persona de máxima confianza para la gestión económica, formalizando la correspondiente autorización legal”.

Esta medida resulta especialmente útil en situaciones de vulnerabilidad o si el titular no puede gestionar directamente sus cuentas. La Guardia Civil aconseja dejar constancia legal de esta designación para evitar posibles problemas futuros y garantizar la seguridad del patrimonio.

Prevención ante fraudes

La desconfianza ante llamadas o mensajes extraños es otro punto destacado en el vídeo, con la aclaración de que “las entidades bancarias nunca van a solicitarles datos personales ni claves de acceso por llamada telefónica”.

Para reforzar la seguridad, la Guardia Civil aconseja desconfiar de cualquier comunicación no solicitada que solicite información bancaria o personal. Es habitual que los estafadores utilicen técnicas de suplantación de identidad para engañar a la víctima y obtener datos sensibles. En situaciones dudosas, la consigna es clara: “ante cualquier duda, colgar y llamar al número oficial de la entidad”, indica la autoridad.

La Policía Nacional difunde un nuevo vídeo con consejos para el ciudadano, esta vez frente a las estafas.

Frente a cualquier movimiento fuera de lo habitual, la Guardia Civil recuerda la necesidad de actuar de forma inmediata: “Informar inmediatamente a la entidad bancaria y a la Guardia Civil, bien a través del teléfono 062 o presentándose en el puesto de la Guardia Civil más cercano”. La inmediatez en la denuncia y el aviso a las autoridades bancarias puede evitar daños mayores y facilitar la recuperación de los fondos.

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