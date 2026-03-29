Qué supermercados abren en Semana Santa 2026: los horarios de Mercadona, Carrefour, Aldi, Lidl y Dia

Los horarios de los supermercados en Semana Santa. (Oscar Garrido Serra).

La llegada de la Semana Santa 2026 marca cambios en la rutina de compra para millones de personas en España. Los días festivos de este periodo afectan el horario y la apertura de los principales supermercados, y conocer con antelación quién abre y cuándo evita sorpresas y colas innecesarias.

No todos los festivos afectan igual en todo el territorio: el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Lunes de Pascua pueden ser laborables o no, según la comunidad autónoma. Por eso, antes de salir a comprar, conviene saber exactamente cómo funcionan las cadenas más grandes. La principal recomendación es planificar la compra con tiempo. Los días previos a los festivos, especialmente el miércoles y el sábado, suelen registrar la mayor afluencia de clientes, lo que se traduce en tiendas llenas y estanterías menos abastecidas.

Además, las políticas de apertura no son idénticas en todas partes ni entre supermercados: mientras algunas cadenas cierran de forma estricta en festivos, otras permiten aperturas puntuales o reducen su horario a la mañana.

Carrefour: la opción más flexible en Semana Santa

Carrefour se posiciona como la cadena con mayor disponibilidad durante los festivos. En Madrid, la mayoría de sus hipermercados y supermercados abrirán tanto el Jueves como el Viernes Santo, generalmente en su horario habitual de 9:00 a 22:00. Esta apertura continuada convierte a Carrefour en una de las principales alternativas para quienes necesitan hacer compras en días festivos. La compañía, no obstante, recomienda consultar el horario específico de cada establecimiento, ya que puede haber variaciones según el formato de tienda o la ubicación concreta.

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En otras comunidades, la apertura puede variar en función de la normativa local, pero el patrón general es que Carrefour intenta mantener el servicio abierto siempre que sea legalmente posible. Además, algunos establecimientos de formato Express o ubicados en zonas de mucho paso pueden ofrecer todavía más amplitud horaria.

Mercadona: cierre total en festivos y domingos

Mercadona mantiene su costumbre habitual y no abre ni domingos ni festivos durante la Semana Santa. Esto implica que el Viernes Santo, festivo en toda España, todos los establecimientos de la cadena estarán cerrados sin excepción, incluidas las tiendas de zonas turísticas o costeras. En comunidades donde el Jueves Santo también es festivo, como Madrid o Andalucía, lo normal es que tampoco haya apertura, salvo casos puntuales en zonas con mucha afluencia y solo durante la mañana.

El Lunes de Pascua supone otro cierre obligado en Cataluña, Comunidad Valenciana o Baleares, mientras que en otras regiones ese lunes es laborable y las tiendas abren como cualquier otro día. Los días recomendados para hacer la compra en Mercadona son el miércoles previo y el sábado, en horario habitual de 9:00 a 21:30. Estos días suelen ser los de mayor movimiento, así que para evitar las colas se aconseja acudir a primera hora. En cualquier caso, siempre es útil consultar el localizador de tiendas de la cadena por si existen horarios especiales en algún municipio concreto.

Lidl y Aldi: apertura parcial según la zona

En las cadenas Lidl y Aldi, la política es menos rígida y se adapta a la normativa de cada localidad. Si la legislación lo permite, abren en algunos festivos, normalmente solo por la mañana o hasta media tarde. El Jueves Santo, en comunidades donde no es obligatorio el cierre, muchas tiendas de Lidl y Aldi reciben clientes al menos hasta el mediodía. El Viernes Santo, en cambio, la mayoría de los establecimientos permanecen cerrados, aunque puede haber excepciones en lugares con gran afluencia de turistas.

Aldi y Lidl abren de forma parcial en Semana Santa. ( Europa Press)

El sábado, tanto Lidl como Aldi recuperan su horario normal, con mayor afluencia de compradores. El domingo, la mayoría de las tiendas cierran, salvo en ubicaciones muy concretas. Las diferencias pueden ser notables entre ciudades e incluso barrios, por lo que la mejor opción es consultar el horario de la tienda específica antes de desplazarse.

Dia y otras cadenas: decisiones tienda por tienda

La cadena Dia y otras similares presentan una política aún más variable. Muchas de sus tiendas funcionan bajo régimen de franquicia y pueden abrir algunas horas en festivos, sobre todo para cubrir compras de última hora. Sin embargo, no existe una norma general: el horario depende del dueño de cada establecimiento y de la normativa local. Esto significa que en algunas zonas se pueden encontrar tiendas abiertas en festivo y en otras completamente cerradas.

En todos los casos, para evitar desplazamientos innecesarios o encontrarse la puerta cerrada, la recomendación es consultar el buscador de tiendas en la web de cada supermercado. Esta precaución resulta aún más útil en zonas turísticas o costeras, donde puede haber horarios especiales por la llegada de visitantes.