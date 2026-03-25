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Telecinco confirma el regreso de Ylenia Padilla a la televisión: su entrevista en ‘¡De Viernes!’ tras salir del casting de ‘La cárcel de los gemelos’

La cadena ya promociona la vuelta de la benidormense a la televisión con un adelanto de sus declaraciones: “He vuelto en mi fe a Jesús”

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Ylenia Padilla regresa a la
Ylenia Padilla regresa a la televisión en '¡De Viernes!' (Mediaset España)

Ylenia Padilla, tras un exitoso recorrido, una época de silencio y varios intentos fallidos de regresar a la televisión, ha confirmado su vuelta concediendo una entrevista en ¡De Viernes!, el programa de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, programada para el próximo 27 de marzo a las 21:45 horas. Esta reaparición marca su retorno a la pequeña pantalla después de más de cinco años alejada del medio y su frustrada participación en La cárcel de los gemelos.

La entrevista, confirmada por Telecinco, supone el primer paso firme de Padilla para retomar su presencia televisiva. Según el periodista Arnau Martínez en El Constitucional, uno de los motivos que ha impulsado este movimiento es la posibilidad de que la entrevista le abra nuevas oportunidades laborales.

“Ya no podía aguantarlo más, ya no estaba feliz”, se sincera Ylenia Padilla sobre sus años de silencio en el adelanto que ya emite Telecinco. Entre sus apoyos en este tiempo, destaca la religión: “He vuelto en mi fe a Jesús”. “Yo ya tenía totalmente claro que jamás iba a volver, nunca digas nunca”, concluye en el anuncio.

Las eternas rivales, Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana, se ven las caras en el plató de '¡De Viernes!' para el enfrentamiento definitivo.

El regreso de Ylenia Padilla a Telecinco

Durante la conversación se abordará su vida en los años alejados de la televisión, si bien, por recomendación directa, excluirá cualquier comentario sobre el procedimiento judicial que mantiene con la cómica Elsa Ruiz tras los insultos tránsfobos denunciados públicamente. Esta estrategia responde, según la citada fuente, tanto al interés económico como al deseo de explicar su ausencia y retomar su imagen ante sus seguidores.

La retirada de Ylenia Padilla de La cárcel de los gemelos llegó apenas dos semanas después de anunciarse su fichaje como participante en la secuela del reality ideado por los streamers Daniel y Carlos, conocidos como ZonaGemelos. Padilla comunicó entonces su “abandono repentino” argumentando “motivos personales de fuerza mayor”, sin ofrecer detalles adicionales, y pidió comprensión por parte de su público, animándoles a acompañarla en su “nueva era”.

Ylenia Padilla, en imagen de
Ylenia Padilla, en imagen de archivo (Europa Press)

La participación en ‘La cárcel de los gemelos’

La noticia de su marcha fue confirmada en un directo de ZonaGemelos en YouTube, donde Carlos, uno de los organizadores, aseguró que la situación seguía siendo incierta: “Hasta el último día nadie sabrá si entra o no porque ni ella misma lo sabe”. Por su parte, Dani, otro de los creadores del formato, manifestó su confianza en un eventual regreso, pero advirtió que Ylenia Padilla se caracteriza por sus cambios de opinión.

De acuerdo con las palabras recogidas durante ese directo, la relación entre ambas partes, que en principio era cordial, se tensó tras un episodio reciente en el que la propia Ylenia calificó de “mentirosos” a los organizadores, aunque la publicación donde vertía estas acusaciones fue eliminada a las pocas horas. El caso es que quizás fue la llamada de Telecinco lo que hizo cambiar de planes a la de Benidorm.

Frank Cuesta, Dakota Tárraga y
Frank Cuesta, Dakota Tárraga y Labrador, concursantes de 'La cárcel de los gemelos'.

Los motivos de la vuelta de Ylenia

En este contexto, El Constitucional recoge que la colaboradora tiene interés en regresar a la televisión firmando una entrevista porque considera que es “la mejor manera de volver a la televisión y el programa donde más dinero le pueden pagar”, aunque no descarta negociar con otros formatos de la cadena. Una fuente cercana a Ylenia Padilla ha confirmado al mismo medio que la exconcursante aspira a “llegar a un acuerdo con algún programa porque sabe que una entrevista le puede abrir las puertas a otros proyectos”.

Durante sus años más mediáticos, Ylenia Padilla fue conocida por su participación en realities como Gandía Shore y GH VIP, además de sus apariciones posteriores como colaboradora televisiva. En los últimos meses, su nombre ha vuelto a ocupar titulares tanto por la anunciada pero truncada participación en La cárcel de los gemelos como por su presencia en procedimientos legales relacionados con sus insultos tránsfobos contra Elsa Ruiz.

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