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Encuentran cientos de huevos de dinosaurios que llevaban enterrados 70 millones de años en un yacimiento del sur de Francia

Los investigadores atribuyen los huevos redondos principalmente a titanosaurios, grandes saurópodos herbívoros

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Varios huevos de dinosaurio acaban de ser desenterrados en una excavación arqueológica de Francia
Un centenar de huevos de dinosaurio han sido descubiertos en la excavación arqueológica del museo de Mèze, en Francia. (Musée-Parc des Dinosaures)

Un hallazgo en el sur de Francia ha dejado al descubierto cientos de huevos de dinosaurio pertenecientes a varias especies, según ha confirmado el director del Musée-Parc des Dinosaures de Mèze, Alain Cabot.

El equipo de excavación, tras meses de trabajo interrumpido por la lluvia y el barro, destapó una capa fósil con una densidad nunca antes documentada en la región de Mèze. La campaña paleontológica, iniciada en octubre, se enfrentó a un terreno hostil: la arcilla húmeda obligaba a detener los trabajos durante días tras cada lluvia. Solo cuando el suelo se endureció, los investigadores lograron exponer una extensa franja de roca que contenía los huevos. Cabot ha señalado a la prensa local que el proceso de excavación y estudio continuará durante mucho tiempo debido a la magnitud del yacimiento: “Nos esperan varios años”.

El descubrimiento incluye más de un centenar de huevos visibles, con la posibilidad de que existan “varios miles” aún por desenterrar. Según los primeros análisis, estos huevos datan de hace más de 70 millones de años, situándose en la etapa final del periodo Cretácico. Los investigadores atribuyen los huevos redondos principalmente a titanosaurios, grandes saurópodos herbívoros, pero también identificaron ejemplares de Rhabdodon priscus y de una nueva especie bautizada como Prismatoolithus caboti.

El equipo científico ha explicado que las hembras de dinosaurio habrían excavado hoyos poco profundos para depositar los huevos en racimos, cubriéndolos con vegetación o lodo. La rápida sepultura provocada por inundaciones periódicas permitió la conservación excepcional de las cáscaras, que de otro modo se habrían fragmentado o erosionado. Esta misma arcilla, que dificultó el avance de las excavaciones, fue la que selló los nidos durante decenas de millones de años.

Las condiciones específicas de la llanura fluvial de la zona, con suelos, vegetación y cierta protección ante depredadores, favorecieron que diferentes especies de dinosaurios eligieran repetidamente el lugar para anidar. El hallazgo de huevos de varias formas y tamaños indica que la zona fue utilizada por al menos tres especies distintas.

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“Es colosal”

El sitio de Mèze lleva más de 30 años proporcionando fósiles a la ciencia. Según el propio Cabot, “Es colosal, nunca había visto algo así”. En las inmediaciones de los nidos, los paleontólogos también recuperaron huesos de dinosaurios, lo que permite reconstruir con mayor precisión el ecosistema de la época.

Además del valor paleontológico, el museo fue construido para proteger el patrimonio de saqueos, ya que, tras el descubrimiento original en 1996, el sitio fue objeto de interés para coleccionistas privados. Cabot subrayó su intención de que el patrimonio permanezca accesible: “Lo que encontramos en Mèze debe quedarse en Mèze”.

Entre los descubrimientos previos destaca el huevo fósil más pequeño conocido, identificado en 1998 y atribuido a un dinosaurio carnívoro. Además, la campaña de 1999 permitió describir una nueva especie de anquilosaurio, hallada junto a tortugas, cocodrilos y peces fosilizados, lo que confirma la riqueza de la fauna de la zona durante el Cretácico.

El proceso de excavación apenas ha comenzado. El equipo prevé varios años de trabajo para liberar y estudiar todos los huevos y nidos. Los ejemplares mejor conservados permitirán a los científicos analizar la microestructura de las cáscaras y comparar los patrones de anidación entre especies.

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