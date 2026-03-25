Desarticulada una red de tráfico de migrantes y narcolanchas en Almería

Almería, 25 mar (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a al menos una decena de personas en un amplio operativo policial desplegado en Almería y Granada, dirigido a desmantelar una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de inmigrantes, delitos contra la salud pública y apoyo logístico a narcolanchas, según han informado a EFE fuentes judiciales.

La operación, cuya fase de explotación comenzó a las 06:45 horas de este martes con la entrada y registro simultáneo en catorce inmuebles, es el resultado de unas investigaciones tecnológicas y seguimientos que se remontan a 2025.

Los registros se han llevado a cabo en domicilios, naves industriales, trasteros y cortijos ubicados en los municipios almerienses de Vícar, Viator, Almería capital, Huércal de Almería, Roquetas de Mar, El Ejido y Vera, así como en un polígono industrial de la localidad granadina de Guadix.

Según las mismas fuentes, el entramado contaba con una estructura fuertemente jerarquizada. La cúpula dirigía un círculo de confianza compuesto por familiares directos para las labores operativas terrestres, enlaces logísticos para la captación de pilotos y la gestión de pagos con organizaciones argelinas, y personal dedicado en exclusiva al mantenimiento y ocultación de las embarcaciones de alta velocidad.

La organización criminal disponía de una flota de al menos siete embarcaciones —identificadas en la investigación con nombres como Lyan, Torpón o Embasyy— que ocultaban en naves y talleres mecánicos durante semanas para evitar inspecciones rutinarias.

Su principal actividad ilícita se dividía en dos ramas: la introducción clandestina de ciudadanos extranjeros por vía marítima desde el norte de África y el denominado 'petaqueo', consistente en el suministro permanente de grandes cantidades de combustible a otras embarcaciones en alta mar.

Las investigaciones han acreditado que la red llegaba a suministrar hasta 120 garrafas de gasolina en una sola noche, utilizando zonas discretas de la costa almeriense como la Cala de la Invencible durante la madrugada.

Las fuentes judiciales han vinculado a esta red con al menos dos episodios migratorios de relevancia. El primero de ellos se remonta a septiembre de 2025, cuando prepararon una embarcación semirrígida botada en Almería que fue interceptada por las autoridades argelinas con doce migrantes a bordo.

El segundo, más reciente, tuvo lugar el pasado 21 de febrero de 2026, fecha en la que la Guardia Civil interceptó a 31 migrantes en la playa murciana de Calabardina. Estos últimos habrían sido transportados en una lancha de tres motores bajo las órdenes directas de la cúpula de la organización ahora desmantelada.

Durante las entradas y registros, los agentes tenían como objetivo la incautación de embarcaciones, drogas, armas, dinero en efectivo derivado de estas actividades ilícitas y numerosa documentación contable, así como el volcado de dispositivos electrónicos para analizar las comunicaciones y transferencias económicas de la banda. EFE

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