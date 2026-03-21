España

Un padre presuntamente asesina a su hija de tres años en Torrevieja (Alicante): los cuerpos de ambos han sido encontrados en su casa

Actualmente se investiga si se trata de un nuevo caso de violencia vicaria

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Coche patrulla de la Guardia
Coche patrulla de la Guardia Civil. (Guardia Civil/Europa Press)

La Guardia Civil investiga el hallazgo de los cuerpos sin vida de una menor de tres años y de su padre, un hombre de 41 años, en casa de este como un posible nuevo caso de violencia vicaria. Según las primeras investigaciones, el progenitor podría haber asesinado a su hija y haberse suicidado posteriormente. El suceso ha tenido lugar en Torrevieja (Alicante), durante esta noche.

A través de su cuenta de X, la Delegación del Gobierno contra la violencia de género ha señalado que actualmente se están recabando datos “del asesinato por presunta violencia vicaria de una menor en la provincia de Alicante”.

Por su parte, Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha expresado sentirse “conmocionada ante el asesinato de una menor en Alicante”: “Terrorismo insoportable. Todo mi cariño para su familia y amigos”, ha escrito.

Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. (Villar López/EFE)

Según ha señalado la agencia EFE en base a declaraciones cercanas al caso, ambos cuerpos habrían sido hallados ahorcados poco antes de las 02.00 horas de la pasada madrugada. La madre, una mujer de 36 años que ya no mantenía una relación con el presunto autor del crimen, había alertado a la Guardia Civil de que no conseguía contactar con él desde hacía varias horas.

Tras el aviso, los agentes del Instituto Armado se trasladaron hacia el domicilio de su expareja, donde localizaron ambos cuerpos. Según ha señalado la agencia EFE, no existían denuncias previas de malos tratos entre ambos progenitores. La madre de la menor presuntamente asesinada por su padre ha tenido que ser trasladada al hospital de Torrevieja con una crisis de ansiedad.

Conmoción en Torrevieja por el presunto caso de violencia vicaria

El caso de Torrevieja está siendo dirigido por el Equipo Mujer Menor de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante. Según los primeros indicios, sería un nuevo caso de violencia vicaria y posterior suicidio por parte del presunto autor.

Los hechos han provocado una fuerte conmoción en el municipio alicantino y el Ayuntamiento de la localidad declarará a lo largo de este sábado medidas de duelo por el fallecimiento de la menor de 3 años.

Trailer de 'No estás loca', el documental de María Bestar sobre la violencia vicaria. (Betacosta Productions)

De confirmarse, este sería el tercer asesinato por violencia vicaria en lo que llevamos de año, tras las muertes de Noemí, de 12, y Yared, de 10. De igual manera, los crímenes vicarios ascenderían a un total de 68 desde 2018, fecha en la que los menores pasaron a ser reconocimos como víctimas de violencia de género.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Con información de Europa Press y EFE

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