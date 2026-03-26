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De Guindos dice que las exposiciones de los bancos en Oriente Medio son limitadas

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Fráncfort (Alemania), 26 mar (EFE).- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, dijo este jueves en Tallin que las exposiciones directas de los bancos de la zona del euro en Oriente Medio "son limitadas".

"Los contagios al sector financiero de la zona del euro se han mantenido contenidos", añadió de Guindos en un discurso en una conferencia conmemorativa del economista Ragnar Nurkse organizada por el Eesti Pank, el banco central de Estonia.

El sistema bancario de la zona del euro está bien posicionado con una fuerte rentabilidad y colchones de capital y liquidez robustos, según de Guindos.

"Las infraestructuras de mercado de la Unión Europea (UE), incluidos contrapartes centrales cuyos servicios se centran en los mercados de la energía, han gestionado eficazmente los requisitos de margen a pesar de la volatilidad", apostilló de Guindos.

El vicepresidente del BCE destacó que, en general, los mercados esperan que la guerra en Oriente Medio va a durar poco tiempo.

No obstante, de Guindos alertó de que el conflicto puede causar tensiones para el sistema financiero debido a la ya elevada incertidumbre global.

El conflicto amenaza con descarrilar el sentimiento del mercado en un momento en que las valoraciones de los activos son elevadas y por ello se podrían producir ajustes agudos del riesgo para los prestatarios apalancados y los gobiernos y amplificar la tensión en el sector no bancario, dijo de Guindos. EFE

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