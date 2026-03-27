El Gobierno de Ayuso manda a una hora de distancia a un centro privado a los pacientes de Vallecas que tengan que hacerse una colonoscopia

Hospital Infanta Leonor y Ayuso (Montaje Infobae)

La Consejería de Sanidad formalizó el pasado 23 de marzo el contrato para externalizar algunas pruebas digestivas que los médicos del Hospital Infanta Leonor mandan a sus pacientes. Este centro de la red pública, situada en Vallecas, atiende a 320.000 vecinos. Como hay mucha demanda y pocos medios, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso decidió licitar un contrato para que 225 colonoscopias y 290 panendoscopias se puedan realizar en un centro privado. El elegido ha sido el Hospital Viamed Santa Elena, en el límite entre el distrito de Moncloa y Ciudad Universitaria. La distancia entre el Infanta Leonor y el Viamed es de media hora en coche y de una hora en transporte público.

El objetivo es que durante un año, entre abril de 2026 y abril de 2027, el Hospital Viamed Santa Elena realice 225 colonoscopias y 290 panendoscopias. Por la primera prueba la Consejería de Sanidad abonará 220 euros por cada una de ellas, por la segunda el precio unitario baja a los 126 euros. Al contrato se presentaron tres ofertas, entre ellas una del Grupo Quirón. Al final el gato al agua se lo ha llevado Viamed “por ser su oferta la de la mejor relación calidad precio, y cumplir los criterios de adjudicación exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen este procedimiento”. El grupo Viamed Salud pertenece a la gestora de fondos australiana Macquarie Asset Management (MAM).

El Hospital Universitario Infanta Leonor

Por su parte, el hospital Infanta Leonor, que también gestiona el hospital Virgen de la Torre, fue inaugurado en el año 2008 bajo el modelo PFI con concesión de obra pública que puso en marcha el Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Con este modelo una empresa privada corría con los gastos de construcción del centro, adelantando la financiación. Luego la Administración devuelve esta especie de préstamo inicial con un canon durante un periodo concreto, que en este caso acaba en 2035. La empresa también puede gestionar servicios no asistenciales, como la cafetería o la lavandería, con los que obtiene mayores réditos económicos. La asistencia sanitaria es gestionada por la Consejería de Sanidad y el hospital se integra en la red pública.

En la Comunidad de Madrid

La Consejería de Sanidad solo exigía en los pliegos que la prueba no se demore más de diez días desde que es prescrita y que el centro donde se realizarán los servicios esté ubicado en la Comunidad de Madrid. Es decir, no lo limitó a la zona de influencia del hospital Infanta Leonor, por lo que se prevé que los pacientes afectados hagan desplazamientos más largos. En este caso, de una hora si se elige el transporte público. El contrato prevé prórrogas de cuatro años más, por lo que el coste total para la Administración puede irse a los 546.000 euros.

Fachada del hospital Viamed en Madrid

El argumento para externalizar algunas de estas pruebas es sencillo: “La alta demanda de dichas exploraciones junto con la limitación estructural y medios tecnológicos hace imposible satisfacer las necesidades en tiempos aceptables, por lo que una parte de la actividad precisa ser derivada a centros concertados, ya que otros centros públicos del SERMAS tienen igualo mayor lista de espera”. Los últimos datos hechos públicos (2024) sobre la actividad del Infanta Leonor revelan que tiene 11 aparatos para hacer este tipo de pruebas. Ese año el hospital realizó 12.297 pruebas, solo un 4% más que el año anterior.

No es el único servicio sanitario de hospital Infanta Leonor que Sanidad ha decidido externalizar. A finales de enero, Sanidad adjudicó las pruebas que mandan los especialistas de la unidad de dolor de este centro público a otro centro gestionado por la Fundación Hospitalarias, una congregación religiosa. Este contrato tendrá una duración de un año y Sanidad pagará 83.369 euros, aunque con las prórrogas previstas el coste se puede ir a los 456.000 euros. En este caso lo que más primó no fue el factor precio, sino la cercanía del centro ofertado por las candidatas para prestar este servicio. Aunque el tiempo estimado entre Vallecas y este centro privado es de 50 minutos en transporte público. Los procedimientos médicos que se han externalizado están valorados entre los 300 y los 965 euros. La previsión es hacer en un año 174 tratamientos.