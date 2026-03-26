Juanma Lorente, abogado: “El verdadero culpable de que no suba tu nómina no es, a priori, tu jefe”

Una trabajadora mantiene una conversación con su jefe (Montaje Infobae con imágenes de @juanmalorentelaboralista / TikTok y Canva)

“Este es el peor enemigo de todos los trabajadores y el verdadero culpable de que tu nómina no suba. Y no, a priori, no es tu jefe”. Con ese mensaje arranca el abogado laboralista Juanma Lorente uno de sus últimos vídeos en TikTok, donde explica por qué algunos empleados ven cómo el convenio colectivo se actualiza, pero su salario mensual permanece sin cambios.

La publicación, difundida en su perfil @juanmalorentelaboralista, ha superado las 72.000 visualizaciones y suma más de 1.600 “me gusta”. En ella, el experto señala un concepto presente en muchas nóminas que puede frenar el efecto práctico de las subidas salariales pactadas en convenio.

Según explica Lorente, la clave está en el llamado complemento absorbible, una partida salarial que puede hacer que el trabajador cobre por encima de lo fijado en convenio, pero que también permite compensar futuras subidas. “Claro que tenéis un salario y os dais cuenta de que el convenio va subiendo, pero vuestro salario no. Esto es posible y puede ser legal”, señala.

Ese mecanismo está recogido en el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que puede aplicarse la compensación y absorción cuando el salario real abonado, en su conjunto anual, ya sea superior al mínimo marcado por convenio.

En la práctica, esto significa que si una persona cobra, por ejemplo, 100 euros por encima de convenio gracias a un complemento absorbible y el convenio sube 50 euros, la empresa puede reducir ese complemento a esa misma cuantía, de forma que el salario final apenas cambie.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1%

¿Por qué la subida del convenio no siempre se nota en la nómina?

Lorente resume ese efecto de forma directa: “Si en tu nómina hay un complemento absorbible que hace que cobres por encima del convenio, aunque en convenio suba, es posible que tu salario no suba”. Y añade: “Porque este complemento absorbible lo que va a hacer es bajar la misma cantidad que tu salario va a subir”.

Este tipo de situaciones son frecuentes en sectores donde muchas empresas pactan mejoras salariales voluntarias por encima de convenio, pero las vinculan a cláusulas de absorción. Mientras exista margen en ese complemento, las revisiones salariales pactadas colectivamente pueden quedar neutralizadas.

El resultado es que el trabajador sigue cobrando lo mismo, aunque formalmente sí haya habido una subida en su salario base.

¿Cuándo empieza a notarse una subida real?

El abogado aclara que esta situación no implica necesariamente una pérdida económica inmediata: “Sí es verdad que teóricamente tampoco esto es una mala noticia para el trabajador, porque quiere decir que su salario está por encima del convenio”. Sin embargo, reconoce que tiene un efecto claro a medio plazo: “Sí es verdad que se queda congelado”.

Solo cuando ese complemento absorbible se reduce completamente y llega a cero, las nuevas subidas pactadas en convenio empiezan a trasladarse de forma íntegra a la nómina. “Hasta que este complemento no desaparezca y se quede en cero, tu salario no va a subir”, resume.

El consejo si negocias sueldo por encima de convenio

Lorente termina el vídeo con una recomendación dirigida a quienes pactan condiciones salariales superiores al mínimo sectorial: “Por lo tanto, si vas a pactar un salario por encima de convenio, ten muy en cuenta lo que te voy a decir”, advierte. Su consejo es claro: “Pacta un plus que no sea absorbible y que, por lo tanto, si sube el convenio, tu salario base también suba”.

En este sentido, especialistas en derecho laboral recomiendan revisar con detalle cómo aparece descrito cada concepto en la nómina y qué establece exactamente el convenio aplicable antes de firmar cualquier mejora retributiva.