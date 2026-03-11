España

El cribado experimental de Google con IA para detectar cáncer de mama parece que mejora su diagnóstico: menos falsos positivos y una menor carga de trabajo, según un estudio

El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres españolas. La preocupación por este tumor ha aumentado en los últimos años al adelantarse cada vez más la media de edad de los diagnósticos

El cáncer de mama es uno de los tumores más frecuentes para las mujeres españolas. De hecho, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que una de cada ocho termine padeciendo esta enfermedad a lo largo de su vida. De esta forma se espera que 38.318 personas en España sean diagnosticadas este 2026. El problema: cada vez se están adelantando más los casos de cáncer. Así, pese a que tradicionalmente se consideraba que afectaba sobre todo a mujeres mayores de 50, ahora ya se detecta un 10% en menores de 40 años.

Por este motivo, mujeres como María Varela piden que se adelanten igualmente los programas de prevención a los 40 años. A la espera de que el sistema español pueda anticipar las revisiones, Google propone un sistema experimental de cribado de mamografías mediante inteligencia artificial. Aunque de primeras puede parecer un método poco fiable, el estudio, publicado en la revista Nature Cancer y realizado en colaboración con el Imperial College de Londres y el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), ha concluido que esta tecnología detecta más casos de cáncer de mama invasivo, más diagnósticos en general y un mayor número de cánceres de intervalo —aquellos que aparecen entre exámenes rutinarios con resultado negativo— en comparación con los métodos tradicionales.

La investigación evalúa el rendimiento del sistema de inteligencia artificial frente a radiólogos expertos, utilizando como muestra los estudios de 125.000 mujeres de entre 50 y 70 años que participaron en programas de cribado del NHS. El análisis final incluyó 115.973 mamografías en las que se confirmaron diagnósticos de cáncer de mama. Cuando la IA actuó como “segundo lector” junto a un especialista, la tasa de detección aumentó de 7,54 a 9,33 casos por cada 1.000 mujeres. Además, la tecnología ha identificado el 25% de los denominados “cánceres de intervalo”, casos que suelen diagnosticarse solo cuando las pacientes presentan síntomas, lo que dificulta el tratamiento y reduce las posibilidades de éxito.

“No debería considerarse una amenaza para radiólogos”

Al integrar la IA como herramienta de apoyo, los investigadores observaron también una reducción en los falsos positivos, especialmente en mujeres que se realizaban su primera mamografía. Además, el sistema citó a menos pacientes para pruebas adicionales respecto a los procedimientos convencionales, lo que redujo la carga de trabajo de los profesionales. Este avance contribuye a disminuir la ansiedad de las pacientes y optimiza el uso de recursos médicos en los centros de salud.

Según los datos, el uso de la IA permitió reducir en un 40% el volumen de estudios que deben ser revisados por radiólogos humanos. Esta disminución del trabajo repetitivo ofrece la posibilidad de que los profesionales se concentren en casos complejos y en la atención personalizada, lo que puede mejorar la calidad asistencial y ayudar a abordar los retrasos acumulados en los programas de cribado, en este caso, a nivel nacional en el Reino Unido.

La doctora Susan Thomas, directora clínica de Google y autora del estudio, afirmó que “la detección precoz es nuestra herramienta más poderosa en la lucha contra el cáncer de mama, y estos hallazgos marcan un verdadero punto de inflexión. Es la primera vez que hemos podido probar rigurosamente cómo trabajan los médicos y la IA juntos en un entorno clínico”. Sin duda, “Estos hallazgos tienen el potencial de apoyar la transformación del NHS y las experiencias de las personas a ambos lados del escáner, lo que nos acerca un paso más a un futuro en el que esta tecnología fortalece sistemas sanitarios enteros y, en última instancia, salva vidas”, añade.

Descubre cómo la inteligencia artificial está revolucionando la detección temprana del cáncer de mama. Un estudio reciente demuestra que el apoyo de la IA en mamografías aumenta la tasa de detección, permitiendo encontrar tumores difíciles de ver a tiempo.

Por su parte, la profesora Deborah Cunningham, radióloga consultora en el Imperial College Healthcare NHS Trust y coautora del estudio, explicó que este trabajo aporta evidencia clara sobre el potencial de la inteligencia artificial en el ámbito real de las mamografías de cribado, un entorno donde la disponibilidad de personal resulta especialmente limitada. La especialista puntualizó que “el tiempo que se ahorra permitirá a los radiólogos realizar más tareas prácticas, como la biopsia con aguja, que es una parte esencial del proceso de diagnóstico del cáncer. Esto no debería considerarse una amenaza para el sustento de los radiólogos, sino una oportunidad para que podamos dedicar más tiempo a poner en práctica nuestras habilidades y trabajar con compañeros y pacientes para mejorar el diagnóstico y los resultados del cáncer”, añade.

