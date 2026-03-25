Lagarde avisa de que el BCE podría subir tipos si la inflación se aleja del 2% por la guerra en Irán

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado este miércoles que incluso una desviación “no demasiado persistente” del IPC de la zona euro del objetivo del 2% podría justificar un giro en la política monetaria europea. Aunque la institución comunitaria mantuvo sin alteraciones los tipos de interés en su última reunión, el conflicto en Irán y la consecuente subida de precios puede obligar al BCE a aumentar las tasas, según ha explicado Lagarde este miércoles durante un discurso en Fráncfort (Alemania).

La dirigente afirma que, aunque la política monetaria no puede reducir los precios de la energía directamente, el BCE tiene la responsabilidad de identificar cuándo los costes energéticos elevados se trasladan al resto de la economía “a través de efectos indirectos o de segunda ronda debido a las subidas salariales y de las expectativas de inflación”.

En caso de que se detecten señales de que el impacto energético se está integrando en la dinámica general de los precios, la institución evaluará la naturaleza, el tamaño y la persistencia de ese efecto antes de decidir cualquier ajuste en los tipos de interés. “La respuesta dependerá de la intensidad y la duración del impacto y de cómo se propaga”, sostiene Lagarde.

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