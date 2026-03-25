Sánchez defiende su ‘no a la guerra’ en el Congreso: “Aznar nos arrastró a Irak porque quería que el presidente de EEUU le invitara a un puro”

Pedro Sánchez junto a María Jesús Montero en el Congreso de los Diputados. (EFE/Sergio Pérez)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles ante el Pleno del Congreso para reivindicar su postura del ‘no a la guerra’ e informar de las medidas adoptadas para combatir sus efectos.

El líder del Ejecutivo ha comenzado su intervención rescatando la fotografía del “trío de las Azores”, dejando claro que su Gobierno no se dejará arrastrar de nuevo hacia un conflicto “ilegal” como fue la guerra en Irak. “Aznar nos arrastró a esta locura porque quería sentirse importante. Quería que el presidente de EEUU le invitara a un puro. La dignidad de todo un país a cambio de esa foto. Ese fue el mayor desastre geopolítico del mundo desde la guerra de Vietnam”, ha afirmado.

Sánchez ha advertido que “la historia se repite”, pero vaticinando que “estamos ante algo mucho peor, con un potencial de impacto mucho más amplio y mucho más profundo”. En concreto, ha señalado que, desde que empezó la guerra en Irán, el Ibex ya ha acumulado una caída del 9%, lo que supone que las empresas españolas han perdido “más de 100.000 millones de euros en menos de un mes, casi 5.000 millones por cada día de guerra ilegal”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra los promotores de la guerra de Irán que ha calificado como un "desastre absoluto" y ha cargado contra PP y Vox por, dice, contribuir al conflicto "con su apoyo o con su silencio". (Fuente: Congreso)

Ha destacado que el primer mes de guerra ha tenido también como consecuencia 12.000 millones de dinero público gastado en operaciones militares y una “contracción severa del turismo, el comercio marítimo y el tráfico aéreo mundial”. Se ha referido además al “incremento drástico del precio de los hidrocarburos, los fertilizantes y el helio, necesarios para el correcto funcionamiento de la economía mundial y la seguridad alimentaria de millones de personas”.

Y en este sentido, el líder del Ejecutivo se ha dirigido contra la bancada popular y de Vox, a quienes ha acusado de contribuir al conflicto “con su apoyo o su silencio”. “Callar no es prudencia, es un acto de cobardía y complicidad”, ha censurado.

Sánchez ha reivindicado su gestión con los decretos para paliar los efectos de la guerra. Unas medidas que deben ser convalidadas por la Cámara pero que ya cuentan con el aval de una mayoría absoluta, tras el ‘sí’ de Junts per Catalunya. Ese plan, ha resumido, cuenta con una dotación de 5.000 millones de euros e incluye rebajas de impuestos a la electricidad, el gas y los carburantes (del 21 % de IVA al 10 %); así como descuentos para colectivos vulnerables y ayudas directas para los sectores más afectados.

Feijóo: “No ahuyenta el conflicto ni en su casa”

En su turno de intervención, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha replicado los señalamientos del presidente del Gobierno acusándole de instrumentalizar su posición para justificar que no apruebe los Presupuestos. En realidad, ha remarcado, “lo único que ha hecho usted es enfrentar a todos los españoles. No ahuyenta el conflicto ni en su casa”, ha aseverado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en el pleno del Congreso. (EFE/ Mariscal)

“La posición de nuestro partido”, ha resumido Feijóo, es “no a la guerra y no a usted”, ha afirmado. El líder popular ha acusado al presidente del Gobierno de ser un “cínico” y le ha llamado a ahorrarse “sus sermones”, ya que el PP no va a elegir “entre la guerra y el Gobierno”.

Abascal acusa a Sánchez de “hacer caja” con la guerra

En la misma línea ha seguido el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha asegurado que al presidente del Gobierno le gusta la guerra porque “cualquier desastre” lo aprovecha para “hacer caja con sus socios” parlamentarios y para “tapar sus corrupciones”.

“Usted quiere la guerra porque a usted le da igual que sea en Irán o en Ucrania. A usted le gusta la guerra, le gustan las pandemias, le gustan las inundaciones, le gustan las borrascas porque con cualquier desastre Sánchez hace caja con sus socios y tapa sus corrupciones”, ha manifestado Abascal durante su intervención en el Pleno del Congreso.