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La capacidad militar de Irán por la que Pedro Sánchez alerta de una guerra “mucho peor” que la de Irak: “Llevan 40 años preparándose”

El presidente ha advertido en el Congreso del nuevo “líder sanguinario” y el peligro nuclear del conflicto de Oriente Medio

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Misiles iraníes ((AP Photo/Fatima Shbair
Misiles iraníes ((AP Photo/Fatima Shbair / Montaje Infobae)

Pedro Sánchez ha acudido al Congreso de los Diputados para explicar la postura del Gobierno en el conflicto de Oriente Medio. Se ha producido un nuevo episodio de ataques entre PSOE y PP por acusaciones de hipocresía o de falta de explicaciones. La figura de José María Aznar ha estado muy presente en el discurso de Sánchez, que ha utilizado el ejemplo del antiguo presidente con Irak para defender su lema de “no a la guerra”. El líder socialista ha advertido de que el actual conflicto de Oriente Medio es “mucho peor”.

El principal argumento del presidente para alertar de una guerra con posibles peores consecuencias es la desarrollada capacidad militar de Irán, señalando el alcance de sus misiles o el número de soldados, que supera a “Alemania, Francia e Italia juntos”. Además, ha asegurado que han cambiado a “Jamenei por otro Jamenei”, pero todavía “más sanguinario”, catalogando la guerra iniciada por EEUU e Israel de “desastre absoluto”.

Pedro Sánchez ha señalado que estamos ante un conflicto con “un potencial de impacto mucho más amplio y mucho más profundo”. Sus posibilidades armamentísticas y tecnológicas demuestran que “llevan 40 años preparándose” para una guerra regional, como ha indicado el presidente. Junto a lo puramente militar, también ha recordado la enorme extensión territorial y población de Irán, convirtiéndolo en un enemigo realmente peligroso.

Misiles de 4.000 km de Irán

Sánchez ha sostenido que tienen “tecnologías muy avanzadas, capaces de destruir aviones en pleno vuelo, lanzar misiles balísticos a 4.000 km de distancia o controlar el estrecho de Ormuz”. Hace una semana, según Reino Unido, Irán disparó un misil balístico intercontinental de dos etapas hacia la base militar británico-estadounidense de Diego García en el Océano Índico.

Aunque no logró impactar el objetivo, de ser cierto, habría tratado de recorrer unos 4.000 kilómetros, superando la capacidad declarada por Irán y evidenciando un avance en su capacidad militar. Esto cambiaría por completo los objetivos reales que podría tener el régimen iraní, introduciendo capitales europeas en su margen geográfico de acción.

Irán publicó el lanzamiento de nuevos misiles

Cientos de miles de soldados

Según Global FirePower, Irán tiene el ejército número 16 entre los más poderosos, aunque el carácter silencioso dificulta analizar sus verdaderas capacidades, pues se desconocían características como estos supuestos misiles de mayor alcance. En lo que a soldados se refiere, este ranking cifra en 600.000 los militares iraníes. A las Fuerzas Armadas hay que añadir 220.000 “paramilitares”, que corresponden a la Guardia Revolucionaria que, con los años, ha cobrado mayor relevancia que el ejército regular. El personal en reserva añade otros 350.000 potenciales soldados.

De esta forma, contando solo con los que están activos, Irán tiene más de 800.000 militares, lo que supera con creces a los países europeos, incluso a la unión de Francia, Alemania e Italia, como detalla Pedro Sánchez. Europa en su conjunto tiene en torno a 1,3 millones de profesionales de las armas.

En 2003, cuando inicia el conflicto donde España se involucró, las fuerzas armadas iraquíes se redujeron a cerca del 40% de su tamaño de 1991, con unos 300.000-350.000 soldados regulares y armamento obsoleto. No obstante, una década antes, cuando se realizó la invasión de Kuwait, sí que contaba con cifras similares a las actuales de Irán, acercándose al millón de soldados.

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