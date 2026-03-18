Isabel Pantoja hace cola en el consulado de Estados Unidos para conseguir el visado de trabajo: la cantante planea su próxima gira

Isabel Pantoja, 2024 (EUROPA PRESS).

La revista Semana desvela en su número de este miércoles 18 de marzo unas imágenes inéditas de Isabel Pantoja que arrojan luz sobre su futuro profesional. Así lo adelantaba Jorge Borrajo, director de la publicación, este martes en el programa El tiempo justo, donde ofreció algunos detalles de una portada que marcará un antes y un después en la carrera de la tonadillera.

Las fotografías muestran a la cantante en un escenario poco habitual: la embajada de Estados Unidos en Madrid. Se trata de una visita breve pero significativa, en la que la artista acudió para tramitar su visado de trabajo, un paso imprescindible para poder desarrollar sus próximos compromisos musicales fuera de España. “La visita al consulado fue para Miami, Puerto Rico y Nueva York“, explicaba Antonio Rossi.

Según compartió Borrajo, las instantáneas resultan especialmente llamativas porque captan a la sevillana en una situación cotidiana y alejada del foco artístico al que tiene acostumbrado al público. Durante varias horas, Isabel Pantoja permaneció en la calle aguardando su turno, sin privilegios ni trato diferenciado, acompañada en todo momento por su hermano Agustín.

La presencia de la artista en la capital ha coincidido además con un momento especialmente delicado en el ámbito personal. En las últimas semanas se ha producido un acercamiento con su hijo Kiko Rivera, tras años de distanciamiento público. Aunque no se ha confirmado ningún encuentro durante esta visita a Madrid, lo cierto es que ambos han dado señales de reconciliación, al menos a nivel emocional.

El DJ compartía hace unos días en redes sociales imágenes del pasado junto a su madre, acompañadas de mensajes cargados de significado. En ellos, ha reconocido errores y ha dejado entrever su deseo de iniciar una nueva etapa en la relación familiar. Incluso ha llegado a dedicarle una canción en la que expresa sentimientos que, según sus propias palabras, nacen desde la sinceridad y la necesidad de cerrar heridas: “A veces el perdón tarda en llegar, pero cuando llega… lo cambia todo. Esta canción no nace del orgullo, nace del amor. Y aunque quizá haya llegado tarde, ha llegado de verdad”, admitió.

Sin embargo, este acercamiento parece avanzar con cautela. Kiko Rivera no ha ofrecido demasiados detalles sobre el estado actual del vínculo, aunque sí ha manifestado sentirse satisfecho con el momento personal que atraviesa. En esta nueva etapa, cuenta con el apoyo de su entorno más cercano, incluida su pareja, con quien ha reaparecido públicamente en distintos eventos y lo acompañaba la pasada semana en la premiere de Torrente, presidente.

Mientras tanto, otras figuras del entorno familiar también permanecen en el foco mediático. Isa Pantoja, hija de la cantante, continúa al margen de este posible reencuentro. Por el momento, no se ha producido un acercamiento entre ambas, y la joven ha optado por centrarse en su vida personal y profesional, evitando pronunciarse sobre la situación.

Las casas de Isabel Pantoja: de su nueva mansión en La Finca a su propiedad en La Moraleja junto a Encarna Sánchez.

Su regreso a la vida de abuela

Donde sí parece haberse producido un pequeño avance es en la relación de la artista con sus nietas. Irene Rosales, exmujer de Kiko Rivera, reveló en su última entrevista en ¡De Viernes! que sus hijas han podido retomar el contacto con su abuela. “Me sorprendió porque me lo contaron mis hijas. Les ha hecho ilusión y espero que sea así, por las niñas, que no se deje de tener relación, porque a unas niñas se las marea mucho si de repente sí o no. No quiero que mis hijas tengan desapego con la gente”, confesó.