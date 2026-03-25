Carreteras cortadas, inundaciones y 2.500 vecinos sin luz: la borrasca Therese deja 600 incidencias en Tenerife en una noche

El agua bajando por una calle de la localidad de Bañaderos, en Gran Canaria, a 24 de marzo de 2026. (EFE/Angel Medina G.)

Canarias lleva casi una semana bajo una tromba de agua provocada por la borrasca Therese. Durante la pasada jornada, Gran Canaria fue la isla más afectada hasta la noche, cuando el foco se desplazó a Tenerife. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llegó a activar el nivel rojo de aviso, que implica “peligro extraordinario”, en el norte de la isla. A medianoche, los vecinos recibieron un mensaje Es-Alert en sus teléfonos y la presidenta del Cabildo insular, Rosa Dávila, informó de que se suspendían las clases y se reforzaban las medidas de prevención. Además, el Gobierno autonómico elevaba al nivel de alerta el plan de emergencias por riesgos de fenómenos meteorológicos adversos en las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. En las islas de Fuerteventura y Lanzarote, se mantiene en nivel de prealerta.

El pronóstico no mejora este miércoles. El Gobierno detalla en el comunicado de situación de emergencia que durante esta jornada, las islas estarán muy cerca del centro de la borrasca, “lo que implica que las precipitaciones van a ser desorganizadas, con núcleos convectivos que pueden ser localmente importantes, y dispersos por toda la zona de Canarias”.

La borrasca Therese sigue causando fuertes lluvias en Canarias. En la imagen, el agua corre con fuerza en un barranco en el municipio tinerfeño de La Laguna, a 24 de marzo de 2026. (EFE/Alberto Valdés)

Se esperan precipitaciones que pueden ser intensas y persistentes en La Palma, pero sobre todo en el norte de la isla de Tenerife, y en el este y sur de Gran Canaria, “donde la actividad convectiva está produciendo lluvias intensas y persistentes sobre un terreno que ya está muy saturado de agua, con desbordes de presas en la isla de Gran Canaria, e inundaciones significativas dispersas y especialmente intensas en las islas de Tenerife y Gran Canaria”, advierten.

Tanto en Tenerife como en Gran Canaria se han registrado “acumulados importantes” en 12 horas, con 60 litros por metro cuadrado en una hora en la zona de Tacoronte. También se han registrado 30 litros por metro cuadrado en una hora en varias localidades del norte de Tenerife, especialmente en el entorno del Valle de La Orotava. Se prevén precipitaciones intensas también en la isla de La Palma, especialmente en el norte y el este. Con ese pronóstico, la Aemet mantiene activos los avisos en el archipiélago, pero en nivel naranja (“riesgo importante”) y amarillo (“riesgo bajo”).

Mapa de alertas meteorológicas para este miércoles, 25 de marzo de 2026. (Aemet)

Clases canceladas y carreteras cortadas en Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha actualizado la situación del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN), rebajando el nivel de emergencia a situación de alerta (nivel 1) desde la 02:30 horas de este 25 de marzo, tras la mejora de las condiciones meteorológicas que habían motivado su activación. La decisión se adopta una vez finalizados los episodios más adversos asociados a la borrasca que ha afectado al archipiélago en los últimos días, y tras la actualización realizada por el Gobierno de Canarias en el marco del Plan Especial de Protección Civil por Riesgo de Inundaciones (PEINCA).

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado que “la respuesta coordinada de todos los servicios de emergencia y administraciones ha sido clave para garantizar la seguridad de la población durante estos días”, subrayando que “seguimos en situación de alerta y es fundamental mantener la prudencia”.

Las intensas incidencias registradas en la red viaria insular han obligado a actuar en varios puntos de Tenerife. La TF-12 permanece cerrada mientras se trabaja en la retirada de una piedra de gran tamaño, mientras que la TF-13, a la altura de Bajamar, ha podido reabrirse tras un desprendimiento. En la TF-5 (PK 16) se procederá al corte de un carril para retirar ramas, y en la TF-21, en las zonas de Cañeño y Barroso, los operarios continúan trabajando para despejar la vía de piedras y barro y permitir su apertura con seguridad.

Por su parte, la TF-312 en Puerto de la Cruz ya ha sido limpiada tras la inundación de un tramo durante la noche, al igual que las carreteras TF-344, TF-436 y TF-24, donde los desprendimientos registrados han sido ya resueltos.

Además, se han registrado casi 600 incidencias en el conjunto del norte de la isla, con especial afección en municipios como La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Tacoronte y La Matanza. Entre las principales consecuencias destacan cortes de suministro eléctrico que han afectado a unas 2.500 personas, así como inundaciones localizadas en distintos puntos.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplazado hasta Canarias para hacer frente al paso de la borrasca Therese. / Twitter Ministerio de Defensa

Por su parte, el Jefe de Servicio de Protección Civil de Tenerife, Néstor Padrón, ha explicado que “aunque se reduce el nivel de emergencia, se mantienen medidas preventivas y dispositivos activos para actuar con rapidez ante cualquier incidencia".

Cuándo cesarán las lluvias en Canarias

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, adelanta que, después de casi una semana con tiempo adverso por la borrasca Therese en el archipiélago, el jueves se volverá a la normalidad, “con precipitaciones débiles y ya solo en el norte de las islas”. No obstante, este miércoles todavía quedan restos de inestabilidad en Canarias y podrán producirse chubascos fuertes, según la previsión del organismo público.