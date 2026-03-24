Canarias suspende las clases de este miércoles por fuertes lluvias y Tenerife pide la colaboración de la UME

El estado de una carretera de Gran Canaria por el paso de la borrasca Therese. (@carreterasCabGC/X)

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias solicita a la población limitar la movilidad tras enviar un mensaje ES-Alert por lluvias intensas en Tenerife y el Gobierno autonómico suspende las clases de este miércoles. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel rojo por fuertes lluvias y el centro de coordinación operativa insular (CECOPIN) de Tenerife ha decretado el nivel 2 de emergencia en la isla. Por ello, el cabildo ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la gestión pasa a estar en manos del Gobierno de Canarias. Además, 17 dotaciones de bomberos se encuentran dispuestas en el norte de Tenerife.

La Aemet calcula que las lluvias descargarán más de 60 litros de agua por metro cuadrado en una hora, en la ciudad al norte de la isla. Por su parte, a lo largo del día, Gran Canaria ha registrado más de 140 litros de agua por metro cuadrado en algunos puntos. Las principales zonas afectadas son el entorno metropolitano de Santa Cruz de Tenerife y la localidad de Tacoronte. Sin embargo, a estas horas, la isla de La Palma mantiene el nivel de alerta naranja hasta el jueves. La actividad escolar ha sido, además, suspendida tanto en Gran Canaria como en La Palma.

La isla de Tenerife es la más afectada la noche del 24 de marzo, con fuertes lluvias procedentes de la borrasca Therese. / Twitter Cabildo de Tenerife

Tenerife declara la “alerta máxima” en el norte de la isla: 250 personas permanecen en el aeropuerto

El Cabildo de Tenerife declara la alerta máxima en el norte de la isla por el riesgo del paso de la borrasca Therese. Del mismo modo, tal y como informan a través de Twitter, el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife también mantiene el nivel de alerta. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, afirma en Twitter que el motivo de elevar la situación radica en la evolución del fenómeno: "Estamos ante una situación cambiante, con una borrasca que mantiene un comportamiento inestable y con lluvias intensas en cortos periodos de tiempo".

Dávila ha indicado en el canal de televisión 24h que, además de la UME, también están en funcionamiento 17 dotaciones de bomberos, ubicadas en el norte de la isla de Tenerife. Ante la situación humana frente a la borrasca, la presidenta del Cabildo ha informado que hay 250 personas que permanecen en el aeropuerto de la capital isleña sin que sus aviones puedan despegar. No obstante, Dávila asegura que la isla está preparada tras 6 días de lluvias y cuenta con tres albergues preparados y un operativo en marcha en caso de tener que realojar a los viajeros.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplazado hasta Canarias para hacer frente al paso de la borrasca Therese. / Twitter Ministerio de Defensa

Desde el servicio de Emergencias de Canarias, a través de la misma red social, advierten de la alerta por inundaciones en La Palma, La Gomera y El Hierro, mientras se activa la prealerta por inundaciones en Fuerteventura y Lanzarote. El mismo servicio ha hecho balance sobre las incidencias atendidas hasta ahora por el paso de la borrasca Therese: 1.500 recibidas por el 112 y 21 personas atendidas, todas ellas con daños leves. Además, cabe añadir que el Cabildo de Gran Canaria, según informa a través de redes sociales, mantiene una decena de carreteras cerradas al tráfico por las fuertes lluvias al paso de la borrasca Therese.