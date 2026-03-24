España

Una alerta de suicidio de una menor facilita la detención en Madrid de un hombre que captaba niñas por redes sociales

El acosador se hacía pasar por un menor de edad para obtener imágenes íntimas que después compartía si las víctimas no accedían a quedar físicamente con él

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Un agente de la Policía
Un agente de la Policía Nacional. (Diego Radamés - Europa Press)

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre acusado de hacerse pasar por menor en redes sociales para contactar a víctimas y pedirles imágenes de contenido sexual. Una vez que se ganaba su confianza les solicitaba fotos y vídeos privados de carácter sexual, llegando a ofrecerles entre 100 y 300 euros si accedían a sus pretensiones, según ha informado este martes la Policía en un comunicado.

La investigación comenzó cuando los agentes recibieron la alerta de una publicación por parte de una usuaria menor de edad con ideas suicidas en internet. Al identificarla, la Policía descubrió que había sido víctima de acoso y chantaje por parte del acusado. El hombre localizaba a las menores, se ganaba su confianza y, tras recibir el material íntimo, lo compartía con otras personas o lo usaba para amenazarlas. El detenido también llegó a ofrecer dinero a una menor con discapacidad intelectual para obtener fotos y videos privados.

En al menos una ocasión, el hombre concertó un encuentro físico con una de las víctimas en una estación de autobuses en Toledo. Al descubrir que se trataba de un adulto, la menor huyó del lugar.

Varios adolescentes utilizando su móvil.
Varios adolescentes utilizando su móvil. (Freepik)

Cuatro órdenes de búsqueda y una de ingreso en prisión

El arrestado, que tenía cuatro órdenes de búsqueda y una de ingreso en prisión, fue localizado en 24 horas en un piso de Madrid. Allí vivía en condiciones insalubres y evitaba salir para no ser detenido, incluso con la documentación caducada desde hace años.

En el registro realizado en la vivienda, se han intervenido dos teléfonos móviles, donde había material audiovisual de las víctimas y centenares de chats con diferentes mujeres que están siendo analizados. Hasta el momento se ha logrado identificar a cinco víctimas, pero la investigación sigue abierta, por lo que no se descarta que aparezcan más.

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