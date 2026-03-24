Telecinco anuncia un nuevo programa para competir con ‘D Corazón’: Verónica Dulanto presentará ‘Visto lo visto’ los fines de semana

Verónica Dulanto (MEDIASET ESPAÑA).

La parrilla de fin de semana de Telecinco se prepara para un nuevo cambio de rumbo. La cadena ha anunciado por sorpresa la llegada de Visto lo visto, un formato que busca renovar su oferta de mediodía tras una etapa marcada por ajustes y cancelaciones. El movimiento llega después de que Vaya fama no lograra enganchar a la audiencia, obligando a recurrir a reposiciones y entregas de El precio justo como solución temporal.

Con este nuevo proyecto, el grupo Mediaset intenta recuperar terreno en una franja especialmente competitiva. El espacio estará presentado por Verónica Dulanto y competirá directamente con D Corazón, uno de los formatos más consolidados de RTVE y de toda la televisión nacional.

El nuevo magacín, producido junto a Cuarzo TV (integrada en Banijay Iberia), tiene previsto estrenarse en las próximas semanas, aunque su horario definitivo aún no se ha confirmado. La idea es que funcione como antesala de Informativos Telecinco en su edición de las 15:00 horas, reforzando así el arrastre de audiencia hacia el bloque informativo.

La apuesta de la cadena pasa por adaptar el lenguaje televisivo al consumo actual. Visto lo visto pretende trasladar a la pantalla tradicional el ritmo y la narrativa de las redes sociales, con contenidos breves, directos y muy visuales. La actualidad será el eje central, pero contada a través de imágenes virales y piezas ágiles que conecten rápidamente con el espectador. El objetivo, según fuentes del grupo, es ofrecer un producto dinámico, impactante y alineado con los intereses del público actual.

Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, presentadores de ‘¡Vaya fama!’. (Mediaset)

En cuanto a su puesta en escena, el programa contará con un gran despliegue visual. Uno de sus elementos clave será una pantalla de gran formato, que servirá como soporte para analizar las imágenes y los temas del día. Además, cada asunto relevante estará acompañado por la intervención de un experto o prescriptor, encargado de aportar contexto y enriquecer la información. A esto se sumará un equipo de reporteros que se desplazará hasta los lugares donde se produzcan las noticias más destacadas, reforzando el componente de actualidad en directo.

Por el momento, no se ha confirmado si Dulanto estará acompañada por colaboradores conocidos, aunque no se descarta que el formato incluya rostros habituales del universo Mediaset. Lo que sí está claro es que el programa busca diferenciarse con un estilo propio, más cercano al lenguaje digital que al del magacín tradicional.

Una gran apuesta para Dulanto

Este lanzamiento supone un nuevo intento de Telecinco por consolidar su oferta de fin de semana. En los últimos meses, la cadena ha probado diferentes fórmulas sin lograr estabilizar sus datos de audiencia en esa franja. La desaparición de Socialité y la corta trayectoria de Vaya fama evidencian la dificultad de encontrar un formato que conecte con el público en ese horario.

Para Verónica Dulanto, este proyecto representa un paso importante en su carrera. Vinculada a Mediaset desde 2005, cuando comenzó como redactora en El programa de Ana Rosa, la periodista ha ido ganando presencia en pantalla con el paso de los años. Su experiencia como presentadora incluye etapas en espacios como Ya es mediodía, Ya son las ocho o Fiesta, donde ha ejercido tanto como conductora principal como sustituta.

Mónica Sanz, Fernando Díaz de la Guardia y Verónica Dulanto, los tres presentadores originales de 'Cuatro al día'. (Mediaset España) los tres presentadores originales de 'Cuatro al día'. (Mediaset España)