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‘DecoMasters’ define a sus finalistas y se despide de una de las parejas más queridas por el público

Mar Flores y Carlo Costanzia, Isa Pantoja y Asraf Beno, Belén Rodríguez y Raquel Meroño, y los Gemeliers compitieron en una semifinal llena de retos creativos y decisiones inesperadas

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DecoMasters ha dado a conocer
DecoMasters ha dado a conocer a sus finalistas (Decomasters)

La semifinal del concurso de decoración DecoMasters, emitido en La 1 de RTVE, ha dejado tres parejas finalistas tras una jornada de alta tensión y emociones a flor de piel. Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia, Isa Pantoja y Asraf Beno,Belén Rodríguez y Raquel Meroño junto a los Gemeliers eran las cuatro parejas participantes de esta penúltima edición del programa.

Durante el primer reto, cada pareja debía transformar pantallas de lámparas en tan solo 15 minutos. Este mini desafío otorgó a los Gemeliers la victoria y el privilegio de elegir tanto espacio como compañeros para abordar la siguiente gran prueba. Ellos optaron por Isa y Asraf para la redecoración del salón principal de una casa de campo, mientras que Mar y Carlo quedaron agrupados con Belén y Raquel para el salón pabellón, todo ello bajo la atenta supervisión de la propietaria, Iria, quien buscaba un resultado cálido y clásico.

El clima competitivo fue en aumento cuando surgieron disputas por los elementos decorativos. Los equipos protagonizaron negociaciones e intercambios, como el acuerdo entre Carlo y Asraf para el reparto del papel pintado, así como desacuerdos sobre la adjudicación de muebles y telas.

Las diferencias de criterio entre Raquel, Isa y Asraf desembocaron en fricciones notables: “La verdad es que tú no te habías planteado coger los muebles hasta que lo he hecho yo. Ahora te adjudicas la idea”, espetó Raquel, mientras Isa replicaba acerca del uso de una tela marcada previamente y declaraba ante cámaras: “Ya tengo tantos problemas en mi vida como para tener que preocuparme por este salón...” .

Triunfadores de la semifinal

Al concluir las jornadas de trabajo, los jueces valoraron las estancias producidas. El equipo compuesto por Isa, Asraf y los Gemeliers fue penalizado especialmente por las lámparas elegidas y, sobre todo, por exceder el presupuesto permitido en más de 1.300 euros, lo que los envió directamente a la prueba de eliminación junto a Raquel y Belén, que también repitieron exceso presupuestario.

El jurado reconoció el esfuerzo de todos los equipos, pero fue el salón grande, intervenido por Mar y Carlo, el que recibió el reconocimiento unánime, asegurándoles el primer pase directo a la final. En palabras de Mar Flores: “Para mí es muy emocionante porque supone tener una medalla con mi hijo, que la vida no nos ha tratado con muchas medallas”.

Momento en el que se
Momento en el que se dieron a conocer los últimos finalistas del programa (Decomasters)

En la última prueba, las tres parejas restantes —Gemeliers, Isa y Asraf, y Raquel y Belén— se enfrentaron al reto de diseñar habitaciones infantiles funcionales y estéticamente duraderas para tres niños, cada una con un presupuesto máximo de 1.500 euros.

La elección del mobiliario, la paleta cromática y los detalles estuvo condicionada por ese tope económico, lo que incrementó la exigencia del desafío. El jurado reconoció el alto nivel de los trabajos realizados, aunque destacó el dormitorio presentado por Isa y Asraf y el de Raquel y Belén por haber respetado las limitaciones previstas.

Expulsión dolorosa

El desenlace llegó con la expulsión de los Gemeliers, quienes no consiguieron convencer al jurado en este último reto pese a su esfuerzo y a los momentos de distensión aportados, como su interpretación musical inspirada en Peter Pan durante la deliberación.

El decorador invitado, Luis García Fraile, elogió la evolución del grupo y el acabado de los dormitorios, subrayando la dificultad de la elección: “Me ha encantado el trabajo, yo no hubiera podido hacerlo. Han hecho muy buen trabajo”, mientras que el juez Lorenzo incidía en la calidad general: “Nos lo habéis puesto muy difícil. Los tres cuartos están increíbles. Me alegra tanto ver cómo habéis evolucionado que tengo que daros la enhorabuena”.

El jurado de 'DecoMasters', Lorenzo Castillo, elogia con entusiasmo a las concursantes Belén López y Raquel Meroño, destacando su gran evolución en el programa. "Son de las más grandes concursantes que hemos tenido", afirmó.

Tras su eliminación, los Gemeliers manifestaron entre lágrimas su satisfacción por la experiencia vivida: “Ha sido una experiencia fantástica”, aseguraron. Por su parte, Isa y Asraf celebraron su acceso a la final, conscientes de la “consecuencia” derivada por superar el presupuesto en la prueba anterior, y no ocultaron la carga emotiva de su participación: “Ha sido súper especial. Ahora sí, ¡vamos a por la niña!”, celebraba Isa.

La semifinal de DecoMasters ha dejado como finalistas a las parejas de Mar Flores y Carlo Costanzia, Isa Pantoja y Asraf Beno, y Belén Rodríguez y Raquel Meroño como finalistas, mientras que los Gemeliers han abandonado el concurso a las puertas de la final.

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