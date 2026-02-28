Los Gemeliers aclaran en ‘De viernes’ todos los detalles sobre la agresión que sufrieron tras su cumpleaños en Madrid

Los Gemeliers aclaran, en el programa 'De Viernes', la agresión sufrida tras su cumpleaños ('De Viernes')

El pasado fin de semana, Jesús y Daniel Oviedo, conocidos como Gemeliers, sufrieron una agresión violenta a la salida de una discoteca en Madrid tras celebrar su 27 cumpleaños. El episodio, descrito en el programa De Viernes, generó un fuerte impacto en el ámbito social español, al poner en evidencia la persistencia de la violencia y los delitos de odio en espacios públicos.

Según narraron en televisión, la celebración se desarrolló con normalidad hasta que, al salir del local con amigos y familiares, un grupo de entre ocho y diez personas los abordó de forma abrupta, sin provocación previa ni interacción anterior.

“Uno de mis amigos estaba dentro del taxi y le sacaron. Entonces escucho: ‘vamos a por esos maricones’”, relató Jesús Oviedo, aludiendo a los insultos homófobos recibidos durante la agresión. El ataque dejó heridos a varios integrantes del grupo, incluidas sus parejas y un amigo que, según contaron, soportó la mayoría de los golpes.

Los agresores, identificados como clientes habituales de la discoteca, centraron su acción en lo que los propios Gemeliers definieron como “la caza del famoso”. Esta descripción utilizada por Jesús Oviedo apunta a la notoriedad pública como posible factor que motivó la violencia.

Secuelas físicas, miedo y acusaciones de delito de odio

La situación resultó especialmente grave para Jesús, recién operado de la vista, quien se vio afectado por el gas pimienta utilizado por los atacantes. “No he vuelto a ver bien y las noticias no son muy buenas”, expresó en el programa, mostrando preocupación por su recuperación.

Ambos hermanos fueron hospitalizados durante varios días para observación médica, con especial seguimiento a los efectos del gas pimienta, un producto prohibido en España. Jesús Oviedo explicó la incertidumbre de su evolución: “Parece que no dejará secuelas, pero intervienen muchos factores. Esta persona no sabe cómo iba a reaccionar mi cuerpo, si tengo asma, si tengo la piel más sensible, si estoy recién operado”, señaló.

Jesús Oviedo aclara, en el programa 'De Viernes', la agresión sufrida tras su cumpleaños ('De Viernes')

El impacto psicológico ha sido igualmente severo. Los artistas confesaron temor a represalias y dificultad para dormir, agravada por pesadillas repetidas. “No descarto ninguna posibilidad, pueden hacer lo que les venga en gana. Llevamos días sin dormir teniendo pesadillas”, señaló Jesús. Ambos han optado por no contarle a su madre los detalles para protegerla del alcance real de la violencia sufrida.

Uno de los puntos más delicados radica en la naturaleza de los insultos proferidos. Los Gemeliers calificaron el ataque como un presunto delito de odio, impulsados por los comentarios homófobos. “Es claramente un delito de odio. Yo sé lo que siento y que soy heterosexual, pero esa persona no. Y si me grita ‘maricón’, es que me está agrediendo porque cree que lo soy”, afirmó Jesús Oviedo. Ambos reconocieron que la violencia verbal se ha vuelto una constante en su vida pública, tanto en redes sociales como en la calle.

Apoyo del entorno artístico y reclamo de justicia

La agresión suscitó muestras de apoyo inmediato desde el entorno artístico. Figuras como Carlo Costanzia, Alejandra Rubio, Mario Vaquerizo, María Zurita, Ana Guerra y Kiko Rivera transmitieron su solidaridad a los Gemeliers, quienes agradecieron estos gestos en medio de la dificultad emocional vivida.

El desarrollo de la agresión incluyó forcejeos, caídas, patadas y uso de gas pimienta, mientras intentaban alcanzar los vehículos que los alejarían del lugar. La novia de Jesús trató de frenar el ataque, recibiendo también golpes y spray. Daniel Oviedo, al ser alertado, encontró a su hermano en estado de shock, sin poder ver ni respirar. “Le veo en una situación terrible, de falta de aire, sin poder ver, gritando dónde estamos. Fui directamente a por él a abrazarle que era lo que estaba pidiendo”, describió Daniel.

Entrevistamos a Mar Flores y Carlo Costanzia por la participación de madre e hijo en ‘DecoMasters’, donde han podido conocerse mejor

Imágenes grabadas durante el incidente muestran parte de la violencia sufrida y amenazas explícitas de los atacantes, según relataron en De Viernes. La Policía y la autoridad judicial investigan el caso, con la identificación de los sospechosos, quienes podrían enfrentar cargos por agresión y delito de odio.

Los Gemeliers optaron por hacer pública su experiencia para reclamar justicia y denunciar la persistencia del insulto homófobo en la sociedad. “Es alucinante que en 2026 sigamos utilizando eso como un insulto cuando no lo es”, lamentó Daniel Oviedo. La agresión ha puesto en primer plano la problemática de los delitos de odio y la violencia contra figuras públicas, con consecuencias físicas y emocionales que siguen presentes en su entorno cercano.