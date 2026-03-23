Vuelve el frío invernal: la Aemet prevé un “tiempo desapacible” en la península y siguen las fuertes lluvias en Canarias por la borrasca Therese

Olas la costa de La Santa, Lanzarote, a 19 de marzo de 2026. EFE/Adriel Perdomo

La borrasca Therese sigue descargando agua con fuerza en Canarias. Hasta las siete de la tarde del domingo, las precipitaciones acumuladas superaron los 200 litros por metro cuadrado. En concreto, los 259 litros por metro cuadrado en el Roque de los Muchachos (La Palma), 272 litros por metro cuadrado en las Cañadas del Teide (Tenerife), 274 litros por metro cuadrado en San Bartolomé de Tirajana y 296 litros por metro cuadrado en San Mateo (Gran Canaria), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La inestabilidad va a mantenerse al menos dos días más.

El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, indica que este lunes se mantiene el pronóstico de lluvias muy fuertes, que pueden ir acompañadas de tormenta y granizo, en puntos del archipiélago canario, especialmente en las islas más montañosas. El meteorólogo indica en un comunicado que aún el martes pueden repetirse las precipitaciones, aunque en principio “con algo menos de intensidad”. Apunta igualmente que el miércoles las precipitaciones serán menos intensas, pero “todavía algún chubasco podría ser fuerte”.

Será a partir del jueves y viernes cuando la tendencia meteorológica cambie: “Tendremos en el archipiélago canario una situación de vientos del norte y del nordeste que arrastrarán nubes al norte de las islas con precipitaciones por allí, pero desde luego ya mucho más dispersas y menos abundantes que en días previos”. En cuanto a las temperaturas, Del Campo ha añadido que “a lo largo de la semana subirán en Canarias”.

Por lo pronto, este lunes, se mantienen activos los avisos por fuertes lluvias, viento y mala mar en el archipiélago. La Gomera, El Hierro y Tenerife están en nivel naranja (riesgo importante) por lluvia y con aviso amarillo (riesgo bajo) por tormentas junto a La Palma. El resto de las islas están en nivel amarillo también por precipitaciones.

Mapa de alertas meteorológicas para este lunes, 23 de marzo de 2026. (Aemet)

Días cálidos antes del desplome del mercurio

Del Campo ha indicado que, en la península, los primeros días de esta semana los cielos estarán despejados, salvo por algunas precipitaciones en el área mediterránea, en Baleares y en el extremo norte. A partir del jueves, el portavoz destaca la llegada de una masa de aire frío impulsada por vientos del norte: “Hará bajar notablemente las temperaturas, de manera que en esa segunda mitad de la semana tendremos un ambiente frío para la época del año, sobre todo en lo que se refiere a los valores diurnos en el norte y este de la península”. Del Campo ha especificado que en ese periodo “también habrá algunas heladas nocturnas en puntos del interior”.

Un turista pasea por Playa Bastián en el litoral de Costa Teguise, Lanzarote, a 20 de marzo de 2026. (EFE/Adriel Perdomo)

Así, este lunes habrá precipitaciones débiles en el entorno de los Pirineos, con nevadas a partir de los 1.500 metros, “sin descartar algo de lluvia débil en el área mediterránea y Baleares”. En el resto, se esperan cielos poco nubosos, con temperaturas más bajas en el norte y más altas en el sur.

El martes amaneceremos con heladas en zonas de meseta, también en zonas de páramo del centro peninsular. Según el pronóstico de la Aemet, ciudades como Burgos, Soria, León o Teruel se rondarán los 0 grados o incluso se bajará de esa cifra. Las temperaturas diurnas subirán y se superarán los 24 grados en zonas del sur de Galicia como Ourense y del valle del Guadalquivir como Sevilla. Todo esto con cielos poco nubosos, salvo en la costa andaluza. También en Ceuta y Melilla habrá algo de nubosidad, sin descartar algo de lluvia débil.

El miércoles amanecerá despejado en todo el país, pero la llegada de vientos del norte arrastrará nubes hasta el Cantábrico y Pirineos, y lloverá a partir de la tarde, con nevadas en alta montaña. En cuanto a las temperaturas, bajarán en las comunidades cantábricas, pero subirán en el centro y en el sur peninsular. De hecho, en Sevilla se rondarán los 25 grados y los 20 en Madrid.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

El jueves, con algo de incertidumbre, es probable que se produzca “un marcado descenso de las temperaturas” con la llegada de una masa de aire frío impulsada por vientos del norte. Estos soplarán con rachas muy fuertes en zonas del norte y del este peninsular, al igual que en Baleares, dando una mayor sensación de “tiempo desapacible”. Del Campo indica que el descenso térmico podrá ser acusado, con más de 6 a 8 grados respecto al día anterior. En el interior del norte peninsular, a duras penas se alcanzarán los 10 a 12 grados de temperatura máxima. Además, lloverá en el extremo norte, así como en zonas de montaña del tercio norte y también podría haber algún chubasco en Baleares. En el resto, intervalos nubosos, pero sin lluvias.

Durante el viernes y el fin de semana continuaría el tiempo “frío para la época”, con heladas en puntos del interior del norte y del este peninsular y temperaturas máximas por debajo de los 10 grados. Aunque hay incertidumbre todavía en el pronóstico, el portavoz esboza que las mayores probabilidades de precipitación se darían en el tercio norte peninsular y en áreas montañosas del resto de la mitad norte, con una cota de nieve que irá en descenso.