España

Más lluvias, nieve y vientos por la borrasca Therese en Canarias: tiempo inestable el fin de semana en el resto de la península

Buena parte del archipiélago canario se encuentra este viernes en alerta naranja

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El paso de la borrasca
El paso de la borrasca Therese mantiene este viernes en alerta a todas las islas de Canarias, por fuertes vientos, intenso oleaje y lluvias. En la imagen olas la costa de La Santa (Lanzarote). (Adriel Perdomo/EFE)

La borrasca Therese continúa golpeando con fuerza al archipiélago canario. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el avisos especial por precipitaciones, viento y oleaje en esta zona hasta, por lo menos, el domingo 22, por lo que se esperan días marcados todavía por la inestabilidad meteorológica.

Este viernes, el sistema frontal terminará de atravesar el archipiélago, por lo que las lluvias se extenderán a las islas orientales. Estas podrían ser de carácter fuerte o incluso localmente muy fuertes y persistentes en el sur de Tenerife y Gran Canaria durante las primeras horas.

A medida que avance la mañana, la inestabilidad aumentará, dejando chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y granizo pequeños en las islas occidentales y que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en las vertientes sur y oeste de La Palma y Tenerife.

El viento y la mala
El viento y la mala mar en la zona norte de Tenerife este miércoles, desde el municipio tinerfeño de La Matanza. (Alberto Valdés/EFE)

La nieve caerá en cotas altas a partir de los 1.900-2.200 metros. De hecho, el norte de Tenerife se encuentra este viernes en alerta amarilla. Por precipitaciones en forma de lluvia se encuentran en aviso todas las islas, siendo por riesgo importante (naranja) en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. La Palma también se encuentra en alerta por tormentas.

Los fuertes vientos serán también protagonistas, ya que la borrasca Therese dejará rachas muy fuertes del suroeste, con probabilidad de superarse los 90 km/h en cumbres y zonas a sotavento de las islas de mayor relieve. Así, también habrá un importante temporal marítimo, con olas superiores a 5 metros.

Las alertas naranjas por estos fenómenos se localizan en Gran Canaria (viento y mala mar), La Palma (viento y mala mar), La Gomera (viento), El Hierro (mala mar) y Tenerife (viento y mala mar).

El oleaje en la costa
El oleaje en la costa de Bajamar, en Tenerife. (Ramón de la Rocha/EFE)

Inestabilidad también en la Península, Ceuta y Melilla

La inestabilidad se extenderá por buena parte de la Península, aumentando la nubosidad de suroeste a nordeste que terminará por cubrir los cielos en la mayor parte del territorio. Esto, sin embargo, no ocurrirá en el extremo nordeste peninsular y el Cantábrico, donde habrá intervalos de nubes altas.

También será día de paraguas en la mayor parte de la mitad sur y extremo oeste peninsular, así como en Ceuta y Melilla; más abundantes durante la primera mitad del día en el suroeste pudiendo ser localmente fuertes con acumulados significativos en regiones de Andalucía occidental y oeste de Alborán. Además, podrán darse chubascos vespertinos localmente fuertes en Galicia y el interior de Asturias.

Con esta previsión, las alertas amarillas se localizan en los siguientes puntos: Cádiz, por lluvia, vientos y fenómenos costeros; Málaga, por lluvia y mala mar; Almería, por fenómenos costeros y viento, y Granada y Ceuta por mala mar también.

el municipio de La Frontera,
el municipio de La Frontera, en la isla de El Hierro, donde la lluvia al igual que en otros puntos del archipiélago se ha dejado sentir este miércoles. (Gelmert Finol/EFE)

Junto a esto, se espera un descenso término en la mayor parte de la Península, notablemente en zonas del centro oeste y exceptuando en el tercio nordeste, donde se producirán pocos cambios o incluso aumentos. En Canarias las mínimas y las máximas aumentarán.

La borrasca Therese perderá fuerza el fin de semana

La incidencia de la borrasca Therese se mantendrá todavía algunos días más, por lo que el fin de semana será de tiempo adverso e inestable. Sin embargo, la Aemet prevé que ya al final del sábado y sobre todo el domingo se debilitará, perdiendo intensidad el viento.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

El sábado todavía se esperan rachas muy fuertes del suroeste en todo el archipiélago, por encima de 90 km/h en cumbres y a sotavento, con precipitaciones fuertes y persistentes a barlovento y en medianías y zonas altas de las islas de mayor relieve, particularmente en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde los acumulados de los días anteriores habrán sido bastante relevantes.

El domingo, por su parte, es probable que el viento amaine considerablemente, con las rachas del suroeste alcanzando intensidad muy fuerte solo localmente en zonas altas o expuestas, y sin alcanzar los registros de los días anteriores. No obstante, las precipitaciones seguirán siendo generalizadas, con los mayores acumulados nuevamente en el este, sur, medianías y cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

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