La borrasca Therese sigue azotando Canarias, mientras las lluvias, los fuertes vientos y la mala mar se extienden por la Península

Fuerte oleaje provocado por la borrasca Therese en el litoral de Costa Teguise (Lanzarote). (Adriel Perdomo/EFE)

Este fin de semana, las islas Canarias continuarán bajo la influencia de la borrasca Therese. Las lluvias abundantes, la nieve en las cumbres, las rachas muy fuertes de viento y un importante temporal marítimo serán, como los días anteriores, los protagonistas de las próximas dos jornadas.

El territorio peninsular no se librará de la inestabilidad. Frentes asociados a la borrasca ya están provocando precipitaciones, que pueden ser localmente fuertes, en la mitad sur. Sin embargo, según ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera que estas lluvias no alcancen la intensidad del archipiélago.

Este sábado, los chubascos serán localmente fuertes o muy fuertes, incluso acompañados de tormenta y granizo, en Canarias, especialmente en las islas más montañosas. En las cumbres se espera, una jornada más, nieve en las cumbres. Además, el viento soplará en rachas muy fuertes, por lo que “podría derribar ramas y árboles y provocar caída de objetos de zonas elevadas”.

El Teide recibe la primavera con un manto de nieve, dejado por la borrasca Therese a su paso por el archipiélago canario. (Andrés Campos/EFE)

Ante estos fenómenos, todas las islas del archipiélago canario vuelven a estar en alerta por lluvias, vientos, mala mar y/o tormentas. En riesgo importante (naranja) se encuentran Gran Canaria, por lluvias y viento; La Palma, por lluvias y viento; Tenerife, por lluvias y viento; La Gomera, por vientos, y El Hierro, por vientos.

En la península Ibérica, la borrasca Therese también dejará chubascos, mayoritariamente en la mitad sur. Estos podrían afectar al entorno del sistema Central y también a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Con respecto a las temperaturas, no se esperan grandes cambios en el archipiélago canario, aunque en el territorio peninsular, especialmente en el centro, los termómetros podrían descender algo más.

El archipiélago canario continuará este viernes y durante el fin de semana bajo la influencia de la borrasca Therese, con lluvias abundantes, nieve en las cumbres, vientos muy fuertes y un importante temporal marítimo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). (Luis G Morera/EFE)

Tiempo más estable en la Península la semana que viene

El domingo, pese a que se espera que la borrasca Therese ya comience a perder fuerza, todavía se empezará el día con precipitaciones, que pueden ser abundantes y localmente fuertes o muy fuertes e ir acompañadas de tormenta y granizo en vertientes oeste y sur. El viento ya soplará con menor intensidad que en los días anteriores.

En el territorio peninsular, por su parte, la mitad sur volverá a estar afectada por las lluvias, pero estas serán más ocasionales y dispersas y, según ha explicado el portavoz de la Aemet, “irán a menos”.

Con respecto a las temperaturas, los termómetros subirán el domingo notablemente en el centro y el este del territorio peninsular, “aunque amaneceremos con algunas heladas en zonas de montaña y de páramo”. En las islas Canarias, una vez más, no se esperan cambios significativos en los valores.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

La semana que viene, las lluvias continuarán en el archipiélago. El lunes todavía podrán ser fuertes y persistencias, aunque ya a partir del martes y sobre todo del miércoles serán menos abundantes. En la península, por el contrario, ya habrá desde el principio de la semana una “clara tendencia a un tiempo más estable”. Las temperaturas, como es habitual cuando hay tiempo anticiclónico en estas fechas, mostrarán un marcado contraste entre los valores nocturnos y de primeras horas, cuando el ambiente será frío, y los de mediodía y tarde, cuando ya será más suave e incluso templado. “Se podrá pasar, en algunos casos, de prácticamente rozar la helada a superar los 20 grados”.