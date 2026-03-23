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Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si eres empresario este es uno de los errores que más caros te pueden salir”

El letrado alerta sobre una práctica todavía frecuente pero ilegal que puede acarrear sanciones

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Un empresario se desespera al
Un empresario se desespera al revisar el registro horario (Montaje Infobae con imágenes de @empleado_informado y Canva)

No llevar un registro horario de la jornada laboral puede convertirse en uno de los problemas más costosos para una empresa cuando surge un conflicto por horas extraordinarias. Así lo advierte el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo, conocido en redes sociales como @empleado_informado, en un vídeo publicado en TikTok en el que alerta a empresarios sobre una obligación legal vigente desde hace años.

“Este vídeo es para advertirte si eres empresario. Este es uno de los errores que más caro te van a salir si no haces las cosas bien”, explica al comienzo del vídeo, donde relata el caso reciente de una empresa que recurrió a él para gestionar varias reclamaciones por horas extra.

Según cuenta el abogado, varios trabajadores sostenían que estaban realizando jornadas de diez horas diarias, mientras que el empresario defendía que únicamente cumplían con las ocho horas pactadas. “El problema: algunos trabajadores aseguraban que estaban haciendo una jornada de diez horas diarias cuando el empresario me juraba, de verdad, que solo estaban haciendo las ocho horas que le tocaban”, señala.

La dificultad apareció cuando solicitó a la empresa la documentación necesaria para acreditar el horario real de trabajo. “Cuando le pido los registros horarios me dice que no tiene registros horarios, que en su empresa nunca lo han registrado, nunca lo han sancionado”, relata.

Ese punto, explica, deja a la empresa en una posición especialmente delicada en caso de reclamación judicial, porque la ausencia de control horario dificulta probar qué jornada se ha realizado realmente.

Yolanda Díaz presenta el nuevo Proyecto de Ley para el registro horario

Una obligación legal desde 2019

El registro diario de jornada es obligatorio en España desde 2019, tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, que obliga a todas las empresas a anotar el inicio y final de la jornada de cada trabajador y conservar esos datos durante cuatro años. Su incumplimiento puede dar lugar a sanciones económicas y, además, complicar la defensa empresarial ante demandas laborales.

Barrionuevo subraya su sorpresa al encontrarse con empresas que todavía no cumplen esta exigencia: “Yo me quedé flipando, porque eso es una obligación desde 2019 y ya prácticamente no existen empresas que no registren el horario”.

El riesgo de no poder rebatir al trabajador

El abogado advierte de que, si no existe registro, cualquier indicio aportado por el trabajador puede tener un gran peso ante un tribunal. “A poco que un trabajador pueda aportar indicios de que está haciendo una jornada distinta, como puede ser (se ha aceptado por los tribunales) una libreta manuscrita, te vas a ver en un lío gordísimo”, explica.

Esto significa que anotaciones personales, mensajes o cualquier otro elemento que ayude a reconstruir la jornada pueden servir como apoyo en una reclamación de horas extra.

El falso registro también puede agravar el problema

Barrionuevo añade que algunas empresas intentan aparentar cumplimiento mediante controles horarios que no reflejan la realidad. “Lo normal cuando un empresario quiere saltarse la ley, que por supuesto no lo recomiendo porque puedes tener muchos más problemas, es que lleven un registro fraudulento en el que se firma unas horas, pero se trabaja otras”, afirma.

Por ello insiste en que la mejor protección para la empresa pasa por cumplir correctamente con la normativa: “Lleva un registro horario siempre en tu empresa. Cumple la ley no solo porque va a beneficiar a tu plantilla y se va a querer quedar contigo, sino porque no te vas a ver metido en estos líos tan gordos”, zanja el abogado.

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