Icíar Navarro, psicóloga: “No puedes controlar lo que hacen los demás, pero sí es tu responsabilidad elegir dónde te quedas”

La psicóloga Icíar Navarro en un reciente vídeo de Tiktok. (@bibepsicologia/Tiktok)

Mantener una relación amorosa es importante para tener una vida satisfactoria. Al menos, así lo defiende un 71,2% de los españoles. Un estudio elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela que el amor es un aspecto esencial para la vida de los españoles, especialmente las relaciones de pareja.

Según el CIS, más de la mitad de la población cree que para cada persona existe una media naranja, que el amor verdadero dura toda la vida (60,2%) y lo puede con todo (64%). Pero en la realidad esto no siempre es así, apunta la psicóloga Icíar Navarro, y aferrarse a estos conceptos puede terminar siendo perjudicial.

La joven especialista en salud mental asegura en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@bibepsicologia) que el amor no siempre es suficiente. “Nos gusta pensar que las relaciones dependen solo del amor, de la intención o de cuánto lo intentemos. Pero en la práctica, lo que sostiene un vínculo es algo más: reciprocidad, respeto emocional y cuidado mutuo”, explica en su publicación.

El amor no siempre vale

Una pareja en medio de una ruptura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos aspectos de cuidado, respeto y reciprocidad no siempre se cumplen, pero marcharse tampoco es sencillo. Así que muchos insisten en quedarse e intentar moldear el comportamiento de la otra persona, una estrategia destinada al fracaso. “A veces intentamos una y otra vez que esa persona cambie, que la relación mejore, que por fin se apoye en ti, que por fin te dé lo que tú necesitas. Y mientras tanto, te repites una y otra vez: ‘Si hago las cosas un poquito mejor, si tengo más paciencia, si se lo explico de otra manera, quizás por fin me entienda, quizás por fin funcione’”, narra la psicóloga.

Con esta decisión, las personas acaban sufriendo y negándose a sí mismas el respeto y amor que merecen. “Aceptar que no siempre podemos cambiar lo que el otro ofrece puede doler, pero también abre una puerta importante: la posibilidad de elegir mejor dónde estar”, afirma Navarro en su video, que ya suma miles de visualizaciones.

El amor propio antes que el amor de pareja

La divulgadora define el amor propio como un ejercicio cotidiano que va más allá de cómo una persona se percibe a sí misma. “El amor propio no es solamente cómo te ves o cómo te hablas, también es todas esas cosas que estás permitiendo cada día”, señala Navarro en su video de TikTok.

Por ello, Navarro insiste en que “no puedes controlar lo que hacen los demás, pero sí es tu responsabilidad elegir dónde te quedas”. Por ello, lanza un consejo para todos aquellos que se encuentran en esta situación: “Deja de preguntarte qué puedes hacer para que esto funcione y empieza a preguntarte qué estás permitiendo en tu vida”. La psicóloga insiste en la importancia de cuidar de uno mismo, que “no siempre implica decisiones bonitas”, apunta. “Muchas veces, cuidarte implica empezar a poner límites, dejar de insistir donde no hay esa reciprocidad, aceptar que hay personas que no pueden o no quieren darte lo que tú necesitas”, concluye la psicóloga.