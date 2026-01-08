Willy, el guardia de prisiones convertido en líder criminal que está libre en España

Guayaquil (Ecuador), 7 ene (EFE).- El Gobierno de Ecuador se había jactado de haber capturado con apoyo internacional a los líderes de las grandes bandas criminales del país, hasta que este miércoles se conoció que William Alcívar Bautista (Willy), un guardia de prisiones que se convirtió en jefe principal de Los Tiguerones, fue liberado recientemente por la Justicia española, alegando que el país andino no había enviado información vital para su extradición.

Willy, también conocido como Negro Willy o Comandante Willy, fue detenido en España el 23 de octubre de 2024 junto a su hermano, Álex (Ronco), en una operación de la Guardia Civil en colaboración con la Policía de Ecuador en Tarragona, y desde entonces estaba en prisión provisional.

El líder criminal tenía dos procesos de extradición abiertos en España: uno por la presunta extorsión a un ciudadano al que le indicaron que tenía que pagar 20.000 dólares para no atentar contra sus familiares y otro relacionado al asalto que miembros de su banda perpetraron en el canal TC Televisión el 9 de enero de 2024 y que se transmitió en directo en todo el país.

Ese hecho, sumado a una serie de motines carcelarios y al alto número de homicidios que se registró en 2023, llevó al presidente Daniel Noboa a declarar al país bajo un "conflicto armado interno" que aún está vigente y con el que los militares salieron a las calles, entraron a las prisiones y se denominó a las bandas criminales como "terroristas".

Antes de esa incursión televisiva que dio la vuelta al mundo, Los Tiguerones no habían tenido gran protagonismo en el escenario criminal nacional. Nacieron en Guayaquil en 2017 como un brazo armado de Los Choneros, para ese entonces la banda más poderosa del país.

Willy ingresó a trabajar años antes como guardia carcelario, función que le permitió iniciar en el mundo criminal, y llegó a la Penitenciaría del Litoral, la prisión más poblada y peligrosa del país, donde supo escalar en el mundo criminal allí recluido.

Su alianza con Los Choneros terminó en 2020, cuando fue asesinado el líder de esta organización: Jorge Luis Zambrano (Rasquiña). Los Tiguerones junto a otras bandas como Los Lobos y Los Chone Killers buscaron emanciparse y disputar la hegemonía de Los Choneros.

La actividad delictiva de Los Tiguerones se concentró en la zona guayaquileña de Nueva Prosperina, una de las más violentas, donde esta banda cometió asaltos, extorsiones y tráfico de drogas, y posteriormente se extendió a la provincia norteña de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, de donde Willy y su hermano son oriundos.

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) asegura que, al mando de Willy, esta banda logró penetrarse en instituciones públicas como el Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Policía, Fuerzas Armadas y alcaldías.

En su contra se activó una alerta roja de Interpol por los presuntos delitos de terrorismo, delincuencia organizada y secuestro extorsivo, por la que fue detenido en España.

La Sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional española había dado el visto bueno para entregar a Willy a Ecuador, que iba a ser recluido en la nueva cárcel de máxima seguridad insignia de Noboa, pero había pedido al país que se garantizase su derecho a la vida y a la integridad personal.

Según la justicia española, Ecuador no presentó a tiempo esa información, por lo que fue liberado recientemente, una decisión que el Gobierno del país andino busca que se revise y se revea para que se concrete en el menor tiempo su extradición. EFE

(foto)