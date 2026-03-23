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Avance semanal de ‘La Promesa’ del 23 al 27 de marzo: Leocadia revela su mayor secreto a Cristóbal y llega un emisario real al palacio

La ficción diaria de La 1 aumenta su tensión con varios secretos entre sus personales y reputaciones a examen

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La Promesa: Leocadia mintió a
La Promesa: Leocadia mintió a Cristóbal respecto a Ángela. (RTVE)

La Promesa afronta una de sus semanas más intensas con nuevas tramas que sacuden los cimientos del palacio de los Luján. Secretos al descubierto, tensiones familiares y decisiones que podrían cambiar el rumbo de varios personajes saldrán a la luz esta semana entre los episodios del 23 y el 27 de marzo.

Lunes, 23 de marzo – Capítulo 799

Uno de los acontecimientos más importantes gira en torno a Julieta, que ha llegado dispuesta a revolucionarlo todo. Su propuesta de ayudar al hijo del marqués es aceptada por Curro, y Manuel está encantado con la idea. Sin embargo, no todos están contentos: Ciro se muestra reacio y no deja de intentar frenar la iniciativa de su esposa. De hecho, cada día que pasa, Julieta y Manuel se entienden mejor, mientras que la relación con Ciro se resquebraja cada vez más. Los desacuerdos no son solo emocionales, también giran en torno a la dote de Julieta, que él pretende invertir sin su consentimiento.

La intriga se dispara cuando Leocadia suelta una bomba a Cristóbal: “No eres el padre de Ángela”. La confesión deja al joven atónito y lleno de dudas sobre los celos de Teresa. Al mismo tiempo, María Fernández y Carlo logran reconciliarse, aunque bajo condiciones estrictas: Carlo no podrá seguir aprovechándose de la generosidad de Manuel. Leocadia y Ángela también hacen las paces, pero la verdad sobre la paternidad sigue siendo un problema.

Por último, Martina vive una semana de vértigo: está aterrada por su presentación en el Patronato, pero Adriano le brinda apoyo incondicional. Además, Alonso recibe una llamada de Casa Real que podría cambiar el futuro de Curro y su título nobiliario.

'La promesa' (RTVE).
'La promesa' (RTVE).

Martes 24 de marzo – Capítulo 800

Martina se enfrenta a su prueba más difícil: la hostilidad de Doña Pilarcita durante la presentación en el Patronato. Sin embargo, el apoyo de Adriano, Samuel, Petra y Simona le da fuerzas para abandonar el guion y hablar desde el corazón. De esta manera, sus historias sobre el refugio consiguen conmover profundamente a los presentes.

Mientras tanto, Curro y Manuel se muestran preocupados por la visita del emisario real. La tensión en el palacio aumenta: Ciro continúa con su enfrentamiento con Julieta, mientras la complicidad entre esta y Manuel sigue creciendo. La familia Luján no toma bien que Martina haya cambiado el discurso. Además, Pía descubre una octavilla en la ropa de Ricardo que la conecta con el “As de Copas”, el lugar donde trabajaba Ana, y esto despierta nuevas sospechas.

'La promesa' (RTVE).
'La promesa' (RTVE).

Miércoles 25 de marzo – Capítulo 801

El miércoles está cargado de conflictos familiares y secretos que salen a la luz. María Fernández y Carlo discuten sobre la casa que Manuel quiere pagarles y el futuro de su bebé, lo que vuelve a tensar la relación. Ángela sigue indagando sobre su padre y presiona a Leocadia, quien finalmente confiesa la verdad a Cristóbal: todo fue un plan por amor y celos hacia Teresa.

Martina sigue su lucha en el Patronato, enfrentándose al enfado de Jacobo por haber cambiado su discurso, pero recibe el apoyo del servicio y de Adriano. Por su parte, Manuel considera una inversión con el Duque de Carril, generando conflicto con Alonso y nuevas tensiones con Ciro y Julieta por la dote de ella. Cristóbal admite a Ricardo y Santos que la investigación de la muerte de Ana está estancada, aumentando la intriga.

'La promesa' (RTVE).
'La promesa' (RTVE).

Jueves 26 de marzo – Capítulo 802

El jueves llega con más enfrentamientos. Ciro insiste en invertir la dote de Julieta a su manera, desoyendo la opinión de su esposa, quien busca apoyo en Manuel. Alonso comunica una mala noticia a Curro: la solicitud para recuperar su título nobiliario fue rechazada por un error formal, aunque ambos firman una nueva petición.

Las tensiones continúan: Jacobo bloquea una entrevista de Martina con un periodista, pero Adriano se ofrece a buscar otra oportunidad. Curro, cada vez más directo, pregunta a Cristóbal si mantuvo alguna relación con Leocadia en el pasado, mientras Pía confronta a Ricardo tras encontrar la octavilla de Ana. La desconfianza crece y los secretos amenazan con romper las relaciones del palacio.

'La promesa' (RTVE).
'La promesa' (RTVE).

Viernes 27 de marzo – Capítulo 803

El viernes cierra la semana con giros que nadie esperaba. Pía le confiesa a Petra que algo se ha roto entre ella y Ricardo para siempre. Cristóbal aclara a Curro que no conocía de antes a Leocadia, aunque admite haberla visto en casas donde trabajó. Ángela, agotada emocionalmente, decide abandonar su investigación sobre la identidad de su padre.

Ciro sigue empeñado en invertir la dote, mientras Julieta y Manuel refuerzan su alianza. Cristóbal, tocado por la confesión de amor de Leocadia, rompe con Teresa; ella se va triste, pero mantiene la dignidad. Martina, por su parte, acepta ser entrevistada y lleva al periodista al refugio, mostrando valentía y compromiso con su proyecto. Para terminar la semana, María sufre un fuerte dolor abdominal tras confrontar a Carlo por la casa que Manuel les había ofrecido, dejando claro que el próximo lunes La Promesa comenzará con intriga, secretos y emociones a flor de piel.

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