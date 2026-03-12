‘La Promesa’, avance del viernes 13 de marzo: un secreto al descubierto, un asesinato confirmado y un regreso que sacude el palacio

'La Promesa': Leocadia exige el despido de Petra. (RTVE)

La tensión no deja de crecer en La Promesa, que encara el final de la semana con un capítulo cargado de giros inesperados. La ficción diaria de La 1 ha vivido unos días especialmente intensos en el palacio, donde las alianzas entre los personajes han cambiado, los secretos han empezado a salir a la luz y algunos anuncios han sacudido por completo el equilibrio de la familia.

Durante los últimos episodios, el ambiente en la finca se ha ido enrareciendo cada vez más. La relación entre Julieta y Ciro continúa deteriorándose a raíz de sus constantes discusiones sobre el papel que ella debe tener dentro del palacio. Mientras él insiste en imponer normas más estrictas y marcar distancias con el servicio, ella se resiste a abandonar sus visitas a esa zona de la casa, lo que ha terminado por dividir a varios miembros de la familia.

Pero el momento que más comentarios ha generado dentro y fuera del palacio ha sido el inesperado anuncio de Curro y Ángela, que decidieron comunicar públicamente su compromiso durante la partida de póker organizada por Lorenzo. La noticia dejó completamente descolocado al capitán y provocó un ambiente incómodo entre los invitados, alimentando aún más la tensión entre los distintos bandos.

'La Promesa': Curro y Ángela escriben la carta al rey. (RTVE)

A todo ello se ha sumado la investigación sobre la muerte de la madre de Santos, que desde el primer momento levantó sospechas en la zona de servicio. Lo que parecía una tragedia personal pronto empezó a adquirir tintes mucho más inquietantes.

Lo que ocurrirá en el capítulo del viernes

El episodio de este viernes 13 de marzo comienza con un descubrimiento que amenaza con provocar un auténtico terremoto dentro del palacio. Leocadia sorprende a Teresa y Cristóbal besándose, una escena que desata su indignación inmediata. Convencida de que la situación es inadmisible, exige al marqués que ambos sean despedidos de forma inmediata.

La Promesa: Curro y Ángela disfrutan en el balneario. (RTVE)

La presión sobre Teresa se vuelve entonces insostenible. Consciente de que su puesto corre peligro, decide contar la verdad y revela a Pía un secreto que llevaba tiempo ocultando: no está casada y Marcelo —a quien muchos creían su marido— es en realidad su hermano. Una confesión que podría cambiar por completo la percepción que el servicio tiene de ella.

En paralelo, la Guardia Civil aporta nuevas informaciones sobre la muerte de la madre de Santos. Las autoridades confirman finalmente que la mujer fue asesinada durante un robo, una noticia que golpea con dureza al joven, todavía devastado por la pérdida.

El capítulo también deja un momento importante para Martina, que continúa trabajando en su proyecto para el Patronato. A pesar de las críticas que ha recibido de Jacobo, logra emocionar a Adriano y Vera con su presentación, quienes la animan a seguir adelante con su iniciativa.

Sin embargo, el episodio reserva su momento más emotivo para el final. Ricardo regresa inesperadamente a La Promesa y protagoniza un intenso reencuentro con su hijo Santos, que encuentra en su padre un apoyo fundamental en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Una semana cargada de conflictos

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Con este episodio, la serie cierra una semana en la que prácticamente todos los personajes han vivido momentos decisivos.

El anuncio de la boda de Curro y Ángela ha reavivado viejos enfrentamientos, la autoridad de Ciro dentro de la finca continúa generando malestar y la investigación sobre la muerte de la madre de Santos ha añadido un nuevo misterio a la historia.