‘La Promesa’, adelanto del capítulo del jueves 19 de marzo: Leocadia estalla y Julieta da un paso que lo cambia todo

Alonso, Leocadia y Manuel, en 'La Promesa' (RTVE)

La semana avanza intensa en La Promesa, y lo hace con varias tramas al límite. Tras el regreso de Manuel al palacio, su reencuentro con Julieta ha marcado un punto de inflexión: entre ellos hay acercamiento, miradas cómplices y una disculpa que ella no ha dudado en aceptar.

Sin embargo, ese entendimiento choca de lleno con la tensión creciente con Ciro, con quien los enfrentamientos no dejan de aumentar.

En paralelo, el ambiente en la zona de servicio sigue teñido de tristeza tras la muerte de Ana. Santos está completamente roto, incapaz de ocultar su dolor, aunque el regreso de Ricardo al palacio se convierte en su principal apoyo en estos momentos tan delicados.

Lo que ha pasado lunes y martes: secretos, reproches y sospechas

El lunes dejó momentos muy duros. Curro fue humillado públicamente por el barón de Bermejo, que lo desprecia por su origen, aunque finalmente accede a reunirse con ellos. Mientras, Ricardo y Santos daban sepultura a Ana en una escena cargada de emoción. Además, Carlo pidió ayuda a Manuel a espaldas de María, y él le entregó un sobre que no pasó desapercibido para Santos.

Por otro lado, Leocadia encaró a Cristóbal por su beso con Teresa, mientras Martina seguía adelante con su idea del refugio pese a las advertencias. Y, como telón de fondo, la tensión entre Manuel y Ciro siguió creciendo por Julieta.

La Promesa: Ángela recibe su vestido para la boda con Lorenzo

El martes no fue menos intenso. Ángela regresó al palacio con nuevas sospechas tras descubrir la conexión entre Leocadia y Cristóbal, lo que la llevó a enfrentarse directamente a su madre. Teresa, por su parte, desveló al servicio que Marcelo es su hermano, desmontando así los rumores.

Además, Santos confesó su dolor por el entierro de su madre y Martina regresó completamente hundida tras el desprecio a su proyecto. A todo esto se sumó un nuevo conflicto: Ciro humilló públicamente a Julieta, alimentando aún más el enfrentamiento. Y, para sorpresa de todos, Curro recibió una carta de la Casa Real sobre un título que asegura no haber solicitado.

Jueves 19 de marzo: Leocadia pierde el control y Julieta toma una decisión clave

El capítulo 797 llega cargado de giros importantes. Leocadia estalla definitivamente al enfrentarse a Teresa por su beso con Cristóbal, acusándola de adúltera. Sin embargo, el ama de llaves se defiende revelando la verdad: no está casada y Marcelo es su hermano. Aun así, Leocadia, fuera de sí, la amenaza con despedirla si vuelve a acercarse a él.

Las revelaciones no se quedan ahí. Curro confiesa a Ángela que fue Manuel quien envió la solicitud a la Casa Real para recuperar su título, lo que provoca un nuevo foco de tensión cuando Lorenzo descubre la falsificación.

La Promesa: Lorenzo, en ridículo frente a sus invitados. (RTVE)

Por si fuera poco, Ángela también desvela que su madre la abofeteó tras discutir sobre su pasado con Cristóbal, lo que añade más leña al fuego en una relación ya completamente rota.

Mientras tanto, Julieta da un paso decisivo: decide implicarse de lleno en la vida de Manuel y se ofrece como su ayudante, encargándose de las cuentas de su empresa. Un movimiento que no pasará desapercibido y que promete traer consecuencias.

El episodio se completa con un giro inesperado: cuando Ricardo está a punto de marcharse del palacio, Manuel lo detiene y le ofrece un puesto como su ayuda de cámara, cambiando así su destino.

El resto de la semana: más tensión y una revelación final

De cara al viernes, la tensión seguirá creciendo. Leocadia reprochará a Alonso el tema del título de Curro, temiendo que afecte a Ángela. Julieta, cada vez más firme, se enfrentará a varios miembros de la familia, mientras que los problemas entre María Fernández y Carlo irán a más.

Todo desembocará en una cena familiar cargada de reproches… y en una confesión clave de Leocadia a Cristóbal que puede cambiarlo todo. La semana en La Promesa no da tregua. Y lo que está por venir promete sacudir aún más los cimientos del palacio.