‘La Promesa’, avance del jueves 12 de marzo: Manuel pide perdón a Julieta y un beso prohibido amenaza con estallar

La Promesa: Manuel pide perdón a Julieta por su actitud esquiva. (RTVE)

La calma nunca dura demasiado en La Promesa y esta semana la popular ficción diaria de La 1 lo ha vuelto a demostrar. Los episodios emitidos esta semana han dejado al palacio sumido en un clima de tensión creciente, con alianzas cada vez más frágiles, secretos que empiezan a salir a la luz y una noticia que ha cambiado por completo el tablero: la inesperada boda de Curro y Ángela.

Desde el inicio de la semana, el ambiente ya venía cargado. El conflicto entre Julieta y Ciro ha ido escalando capítulo tras capítulo. Él insiste en que las visitas de su esposa a la zona de servicio no son apropiadas para alguien de su posición, mientras ella se niega a renunciar a esa libertad. El choque de visiones ha terminado dividiendo a los habitantes del palacio: Leocadia y Lorenzo se han alineado con Ciro, mientras que Martina, Curro y Ángela han salido en defensa de Julieta.

Pero el gran terremoto llegó el martes, durante una partida de póker organizada por Lorenzo. En plena velada social y ante varios invitados, Curro y Ángela dejaron a todos sin palabras al anunciar su compromiso. El capitán, completamente descolocado, se convirtió en el centro de las miradas y también de las burlas de sus propios amigos.

La humillación fue tal que, en el episodio de este miércoles, Lorenzo terminó confesando a Ciro que Curro había conseguido ridiculizarlo públicamente. Mientras tanto, el regreso de Manuel desde Navarra añadió un nuevo ingrediente al ambiente enrarecido del palacio, con reencuentros incómodos y miradas cargadas de tensión.

El capítulo del jueves 12 de marzo: disculpas, decisiones y un beso que puede cambiarlo todo

El episodio del jueves 12 de marzo promete ser uno de los más comentados de la semana. Tras su regreso, Manuel empieza a ponerse al día de todo lo que ha ocurrido durante su ausencia. Es Curro quien le explica que Ciro ha asumido el control de la finca y que su actitud con el resto de la familia, incluida Julieta, se ha vuelto cada vez más autoritaria.

Lejos de alimentar el conflicto con Lorenzo tras el escándalo del anuncio de boda, Manuel opta por un gesto conciliador: decide regalar a Curro y Ángela una estancia en un balneario para que puedan disfrutar de un tiempo lejos del palacio. La sorpresa llega cuando Leocadia, contra todo pronóstico, termina autorizando el viaje.

La Promesa: Curro y Ángela disfrutan en el balneario. (RTVE)

Mientras tanto, otro de los frentes abiertos sigue siendo el proyecto de Martina para el Patronato. La joven continúa recopilando historias que refuercen su propuesta, convencida de que puede sacar adelante la iniciativa. Sin embargo, cuando decide ensayar la presentación con Jacobo, el resultado no es el que esperaba: él critica con dureza su trabajo, dejando claro que su relación atraviesa un momento delicado.

Pero uno de los momentos más esperados del capítulo llega cuando Manuel decide enfrentarse a sus propios errores. Tras días de frialdad, el joven se acerca a Julieta para pedirle perdón por su actitud distante. La conversación, cargada de emoción, termina con ella aceptando las disculpas, aunque el clima entre ambos sigue siendo frágil.

En paralelo, otro secreto comienza a tomar forma. Cristóbal y Teresa, después de semanas de tensión, terminan confesándose lo que sienten el uno por el otro. La reconciliación llega con un beso que parece sellar definitivamente su relación… sin que ninguno de los dos se dé cuenta de que alguien los está observando. Leocadia presencia la escena en silencio, y su reacción podría desencadenar nuevas consecuencias.

Un final de semana con revelaciones y regresos inesperados

El capítulo del viernes promete elevar aún más la tensión. Tras descubrir el beso entre Teresa y Cristóbal, Leocadia no tarda en reaccionar y exige medidas drásticas que podrían cambiar el destino de ambos.

La Promesa: Los desencuentros de Ciro y Julieta continúan. (RTVE)

Al mismo tiempo, Teresa se ve acorralada y decide revelar un secreto que llevaba tiempo ocultando, una confesión que amenaza con alterar varias relaciones dentro del palacio.

Por si fuera poco, la investigación sobre la muerte de la madre de Santos da un giro inesperado cuando la Guardia Civil confirma que no se trató de un accidente. Y cuando todo parece estar al límite, un regreso inesperado a La Promesa promete cerrar la semana con uno de los momentos más emotivos… dejando abiertas nuevas incógnitas para los próximos episodios.