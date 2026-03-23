Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 23 al 27 de marzo: Beatriz se infiltra en casa de Begoña y Gabriel como niñera de Juanito

Beatriz y Begoña en el capítulo 527 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Sueños de libertad alcanza esta semana unos niveles de tensión insospechados. Beatriz, que ahora se hace llamar Antonia, dará un paso más en su meticuloso plan de venganza contra Gabriel De la Reina. La joven logrará infiltrarse en la casa de Begoña y Gabriel haciéndose pasar por niñera del pequeño Juanito, dejando al empresario completamente impotente ante la situación.

Mientras tanto, los secretos más oscuros de la ciudad de Toledo empiezan a salir a la luz. Pablo confesará a Nieves que le fue infiel durante su estancia en Tarragona, aunque en un primer momento no revelará la identidad de su amante. El suspense se rompe cuando desvela que la mujer con la que le engañó no es otra que… ¡Marisol! La enfermera quedará completamente impactada, y los espectadores se preguntarán si este descubrimiento marcará el principio del fin de su matrimonio.

Marisol en el capítulo 524 de Sueños de libertad. (Atresmedia)

¿Qué pasará esta semana en ‘Sueños de libertad’?

El empresario, además, le comunicará a Gabriel que su mujer ya sabe toda la verdad, rompiendo definitivamente cualquier posibilidad de chantaje por parte de la familia De la Reina. Este giro promete cambiar las relaciones de poder y lealtad entre los personajes, generando un clima de tensión constante.

En otro punto de la trama, Marta atraviesa un momento de vulnerabilidad tras su ruptura con Cloe. La joven se apoya en su hermano Andrés, confesándole que ha estado autoengañándose durante mucho tiempo. Andrés, por su parte, revelará que está empezando a conocer a alguien, y esa persona es… ¡Valentina! Sin embargo, Valentina, consciente de la proximidad emocional con el joven, decidirá poner distancia y limitar su relación a lo estrictamente profesional, aumentando así la intriga romántica de la serie.

Andrés y Valentina en el capítulo 525 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

La semana también traerá decisiones drásticas. Marisol, golpeada por los acontecimientos, tomará una determinante elección que dejará sin palabras a Damián: renunciará a su trabajo y abandonará Toledo, tratando de poner distancia entre ella y Pablo.

La decisión más importante de Luz: la ayuda a su padre a todo coste

Por otro lado, la trama de Luz y su padre Alberto tocará una fibra muy sensible. La salud del hombre se deteriora progresivamente, y Luz, rota por la situación, le confirmará que estará a su lado para ayudarle a morir, en un episodio cargado de emoción y reflexión sobre la familia y el dolor.

Pero la intriga no termina ahí. Beatriz, bajo su nueva identidad de Antonia, se gana aún más la confianza de Begoña, logrando que la contraten como niñera de Juanito. La noticia supondrá un auténtico desafío para Gabriel, que no podrá impedir que la mujer que busca vengarse de él se acerque a su familia, marcando uno de los momentos más esperados de la temporada.

Nieves en el capítulo 524 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Y como sorpresa final, la semana traerá un inesperado encuentro que promete cambiar la dinámica de todos los personajes: Antonia/Beatriz descubrirá un secreto del pasado de Begoña que podría poner en jaque la confianza que hasta ahora le había otorgado. Este hallazgo no solo complicará su estrategia de venganza, sino que también abrirá la puerta a nuevos conflictos y alianzas que ningún espectador querrá perderse. La tensión en Toledo está asegurada, y la intriga promete mantenerse hasta el último minuto del episodio.