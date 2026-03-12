‘Sueños de libertad’, avance del viernes 13 de marzo: Luz recibe una noticia devastadora y una irrupción inesperada sacude la fiesta

Sueños de libertad: Luz recibe una noticia devastadora. (Atresmedia)

Las emociones vuelven a desbordarse en Sueños de libertad, que encara el episodio de este viernes con varias tramas al límite. La ficción diaria de Antena 3 ha vivido en los últimos capítulos una mezcla de celebraciones, conflictos familiares y secretos que empiezan a salir a la luz, preparando el terreno para un episodio especialmente intenso.

En la entrega emitida este jueves, la casa de los Reina se llenó de alegría con la celebración de la unión entre Damián y Digna. El acontecimiento reunió a la familia en un ambiente festivo que parecía marcar un nuevo comienzo para ambos. La celebración trajo momentos de complicidad y emoción, dejando la sensación de que, al menos por unas horas, las tensiones quedaban en segundo plano.

Al mismo tiempo, otra historia parecía avanzar en una dirección prometedora. La supuesta “cita” entre Salva y Claudia empezó a tomar un rumbo más especial de lo que ambos imaginaban. Lo que en principio parecía un encuentro casual dejó entrever una conexión cada vez más evidente, alimentando la posibilidad de que entre ellos pueda surgir algo más que una simple amistad.

Sueños de libertad: Marta se muestra esquiva con Cloe mientras vuelve a recordar a Fina. (Atresmedia)

Pero la tranquilidad no duró demasiado. En paralelo, varias tensiones comenzaron a aflorar. Marta y Cloe tuvieron que enfrentarse a una dura realidad que amenaza con cambiar su situación, mientras Carmen provocó una fuerte decepción en Claudia y Valentina tras tomar una decisión que nadie esperaba. A ello se sumó el enfrentamiento entre Pablo y Luz después de que él conociera el diagnóstico de Miguel, un momento cargado de reproches y preocupación.

La jornada también dejó un tenso choque entre Manuela y Tasio, que terminó con la primera recriminándole con dureza su comportamiento.

Lo que ocurrirá en el capítulo del viernes

El episodio de este viernes 13 de marzo arranca con una conversación pendiente que promete remover viejas heridas. Claudia decide enfrentarse a Carmen para aclarar de una vez por todas los conflictos que llevan tiempo acumulándose entre ellas. El encuentro está marcado por los reproches, pero también por verdades que durante mucho tiempo han permanecido ocultas.

Mientras tanto, Digna intenta dar un paso hacia la reconciliación con Julia. Consciente de que la distancia entre ambas se ha prolongado demasiado, busca acercarse a ella con la esperanza de reconstruir el vínculo que un día las unió.

Otra conversación clave será la que mantengan Pablo y Nieves. Ambos deciden hablar con total sinceridad y poner todas las cartas sobre la mesa, convencidos de que solo afrontando la verdad podrán resolver los problemas que arrastran.

Nieves y Pablo en el capítulo 518 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Sin embargo, el momento más duro del episodio llegará para Luz. La mujer recibe una noticia devastadora que cambia por completo su estado de ánimo y la deja profundamente afectada. El impacto de la información promete tener consecuencias importantes en los próximos capítulos.

Sorpresas y reencuentros

El capítulo también reserva otros momentos decisivos. Nieves decide dar un paso importante para acercarse a Mabel, tratando de tender puentes y dejar atrás las tensiones que se han acumulado entre ambas.

Pero la aparente calma se rompe de forma abrupta durante la fiesta benéfica. En pleno evento, Beatriz irrumpe de manera inesperada y lanza duras acusaciones contra Gabriel, dejándolo completamente contra las cuerdas ante la sorpresa de todos los presentes.

Capítulo 517 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

Como si fuera poco, Pablo protagoniza otro momento clave cuando decide visitar a Marisol. El reencuentro entre ambos está cargado de emociones y termina acercándolos más de lo que ninguno de los dos imaginaba.

Una semana de emociones al límite

Con este episodio, Sueños de libertad continúa consolidándose como una de las ficciones diarias más seguidas de la televisión. Las tramas familiares, los secretos que salen a la luz y los giros inesperados mantienen a los espectadores pendientes de cada nuevo capítulo.

La noticia que recibe Luz, la irrupción de Beatriz y los distintos reencuentros que se producen en el episodio anticipan nuevas tensiones para los próximos días. Porque si algo ha dejado claro la serie es que, cuando parece que todo empieza a calmarse… siempre hay un acontecimiento dispuesto a cambiarlo todo.