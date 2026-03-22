Una mujer alquila un avión privado para que su perro viaje de Londres a Nueva York “sin estrés”: spa para las mascotas, champán y pijamas de patitos

Fotografía cedida por 'Bark Air' donde aparece un perro mientras descansa a bordo de un avión de esta aerolínea. (EFE/Bark Air)

Hay quien lleva al extremo su amor por los animales. Sobre todo si tiene dinero. Es el caso de una mujer de Londres que quería viajar con su perro desde la capital británica hasta Nueva York, pero estaba preocupada por el “estrés” que el traslado podía causar a su mascota. Así que recurrió a la siguiente solución: alquiló un avión privado.

La mujer ha comentado su experiencia —dónde si no— en la plataforma TikTok, donde la dueña, que se identifica como Georgia, ha compartido detalles del trayecto: “No me lo puedo creer, pero hoy vuelo de Londres a Nueva York en un avión privado, junto a mi perro”. El viaje, sin embargo, no era para ella sola: en el vídeo aparecen otros fanáticos de los perros junto a sus mascotas.

El vuelo de esta empresa de lujo destinada a los viajes con animales ofrecía comodidades como asientos propios para cada mascota y “atención dedicada” durante las horas en el aire. “Inmediatamente después de las meriendas vino el momento de spa dedicado a los perros del avión, tiempo durante el cual todos los animales se reunieron para un tratamiento especial que haría la experiencia inolvidable. Milo [su perro] recibió un pijama y fue mimado”, relata Georgia en uno de los videos.

Durante el trayecto, los perros también disfrutaron de masajes relajantes y recibieron obsequios, como pijamas con dibujos de patos. Más adelante, los animales fueron sorprendidos con una bebida inusual: “Al final recibió un poco de champán, que en realidad es caldo de huesos especial para perros”, explica la joven.

El traslado de mascotas en vuelos privados desde el Reino Unido hasta Estados Unidos puede superar los 17.000 euros. Algunos internautas indican en TikTik que el precio puede variar y señalaron cifras cercanas a los 9.000 euros para este tipo de viaje de lujo destinado a los animales.

Georgia cuenta además que el motivo para viajar con esta empresa fue evitar que el perro pasara más de ocho horas en la bodega de un avión comercial, ya que las aerolíneas suelen considerar a los canes como equipaje y exigen que viajen en jaulas. La alternativa del vuelo privado permitió a los animales viajar en la cabina junto a sus dueños, recibiendo atenciones personalizadas y reduciendo el estrés del trayecto.

Dos jóvenes hackean las televisiones de un avión para jugar al Mario Kart. (TikTok/Les French Twins)

La primera aerolínea comercial que permitirá viajar junto al perro

Algunas aerolíneas comerciales, sin embargo, ya están planteando entrar en este nicho de mercado. Se trata de Ita Airways, que permitirá que perros de hasta 30 kilos viajen en la cabina en sus vuelos domésticos en Italia, sin necesidad de transportín. Esta política, que prevé implementarse a partir de la temporada primavera-verano, convertirá a la aerolínea en la primera en el mundo del transporte civil de pasajeros en ofrecer esta modalidad, según declaraciones del director general, Joerg Eberhart, a Corriere della Sera.

La compañía ya realizó un vuelo de prueba con dos perros para validar la iniciativa. “Queremos que cada viaje pueda empezar y terminar juntos, sin separaciones”, ha afirmado Eberhart. Aunque Ita Airways ha confirmado que el proyecto se encuentra en la “fase final de los preparativos”, hasta el momento no se ha definido una fecha concreta para la entrada en vigor de la medida.