Un hombre mata a una mujer a tiros y después se suicida en Zaragoza

Coche de Policía Nacional. (Europa Press)

Una mujer ha fallecido este sábado en Zaragoza tras recibir varios disparos de un hombre que después se ha suicidado, según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón.

El suceso ha ocurrido en torno a las 09.23 horas en la calle Cardenal Cisneros, en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza.

El delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, se ha desplazado al lugar de los hechos mientras se investiga la relación entre ambos fallecidos para determinar si se trata de un nuevo crimen machista. De confirmarse, sería el asesinato número 14 por violencia de género en lo que va de año en España, la cifra más alta para este periodo en los últimos cinco años.

Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en Aragón, no ha querido dar más detalles sobre la víctima y el agresor, a la espera de que avance la investigación. Sí ha señalado que el hombre “llevaba varias armas deportivas encima” y que “han sido varios los disparos”. “Se ha producido en mitad de la calle. Ha habido una intención clara de infligir daño”, ha añadido, destacando que las pruebas indican que el agresor siguió a la mujer con intención de matarla.

Feminicidios en 2026

Siete de las víctimas mortales confirmadas por violencia de género eran mujeres de edades comprendidas entre 51 y 84 años. Pese a estos datos, la violencia de género que afecta a las mujeres mayores permanece mucho más oculta que la sufrida en otros grupos de edad. Con los feminicidios registrados en lo que va de año, el total de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas asciende a un total de 1.356 desde 2003, año en el que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales.

El anterior feminicidio de este 2026 había ocurrido el pasado 14 de marzo, cuando un hombre de 52 años asesinó a su pareja, una mujer de 64 años, en la localidad cántabra de Pedreña. No existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor, que ha sido detenido y que previamente había sido condenado por dos casos de violencia de género en Madrid.

Los jóvenes españoles se sienten cada vez menos identificados con la idea de feminismo, aunque defienden la igualdad de género.

*Las autoridades recuerdan que el teléfono 016 está disponible para orientar y asistir a mujeres en situación de violencia durante las 24 horas, todos los días de la semana, además de la atención en consultas en línea a través del correo electrónico ’016-online@igualdad.gob.es’. El canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat en la página violenciagenero.igualdad.gob.es complementan las formas de acceso a la ayuda institucional.

Para casos en los que no sea viable realizar una llamada y exista riesgo, se recomienda la aplicación ALERTCOPS, desarrollada para situaciones de emergencia.

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