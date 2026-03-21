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Juan José Ebenezer, mecánico: “Con estos trucos puede cambiar una bombilla del coche en menos de un minuto”

“La mayoría comparten un sistema parecido, pero hay casos donde el acceso exige desarmar elementos del motor”, explica el profesional

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Faro del coche (Pexels)
Faro del coche (Pexels)

El procedimiento para sustituir una bombilla fundida en el coche puede resolverse en menos de un minuto en determinados vehículos, aunque la facilidad depende del diseño y la mecánica de cada modelo. Según la explicación de Juan José Ebenezer, mecánico, existen coches en los que el reemplazo resulta sencillo y rápido, mientras que en otros el proceso requiere desmontar partes adicionales.

“La mayoría de coches comparten un sistema parecido, pero hay casos donde el acceso a la bombilla exige desarmar elementos del motor o el faro”, detalla Ebenezer. El especialista recuerda que, ante cualquier duda, lo más recomendable es consultar el manual del fabricante para evitar daños, lo que permite conocer el caso concreto de cada coche.

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Pasos para una instalación correcta

La operación comienza localizando la tapa que protege la bombilla fundida, en este caso, la de la luz larga. Según Ebenezer, “tenemos aquí una tapita... La vamos a quitar. Como estáis viendo, es fácil”. Una vez retirada la tapa, el siguiente paso consiste en desconectar la clema eléctrica, que se extrae tirando suavemente hacia atrás. “Sale sencillo”, añade el mecánico, quien destaca la ausencia de pestañas o elementos de sujeción en algunas lámparas, lo que simplifica la operación. “Tan sencillo como agarrarle las patillas con la mano y tiramos hacia atrás”, explica.

La manipulación de la nueva bombilla requiere atención para evitar daños prematuros. Ebenezer aconseja abrir el envase por la base y evitar el contacto con el cristal, ya que “nuestras manos llenas de grasa puede hacer que la lámpara se dañe prematuramente”. Sostener la bombilla por la parte trasera y colocarla con cuidado en la posición adecuada evita el deterioro y garantiza el funcionamiento óptimo del faro. Es fundamental no tocar la punta ni forzar la entrada, pues cada lámpara tiene una postura específica según la forma del filamento.

Una vez encajada la bombilla, se conecta de nuevo la clema eléctrica y se coloca la tapa de protección. Ebenezer advierte que dejar el faro sin tapa permite la entrada de polvo y puede estropearlo de forma permanente. El último paso consiste en encender las luces para comprobar el correcto funcionamiento. En algunos modelos, como los equipados con lámparas tipo H7, una pestaña asegura la posición correcta. Si la bombilla se instala al revés, el haz de luz quedará desviado y afectará la visibilidad.

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Consejos para evitar errores frecuentes

El procedimiento de sustitución puede parecer sencillo, pero un error en la colocación puede provocar averías importantes, según el mecánico. “Si la pones mal, puedes quemar un faro”, afirma Ebenezer, quien recomienda seguir los pasos con atención. La dificultad varía según el modelo del coche y el tipo de bombilla instalado. “En función de qué lámpara montes tendrá una peculiaridad u otra”, señala, y añade que la práctica y la observación de las recomendaciones permiten realizar la tarea de forma segura.

La explicación de Ebenezer resulta útil para conductores que desean realizar el cambio sin acudir al taller, siempre que el acceso y la mecánica lo permitan. El especialista insiste en la importancia de la precaución y el respeto por las indicaciones del fabricante para evitar daños en el sistema de iluminación y garantizar la seguridad en la carretera.

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