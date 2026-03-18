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Juan José Ebenezer, mecánico: “Esta subida del precio del combustible que estás pagando realmente se debería de pagar cuando se agoten las reservas”

Las petroleras anticipan la subida del precio para cubrir posibles costes futuros, pese a contar con grandes reservas almacenadas

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Juan José Ebenezer, mecánico, habla
Juan José Ebenezer, mecánico, habla sobre los motivos del aumento del precio del combustible (Composición Infobae)

La reciente y persistente subida del combustible en España ha generado numerosas dudas entre los conductores y profesionales del sector. Para Juan José Ebenezer, mecánico de profesión, el aumento de precios responde menos a factores inmediatos que a una política de previsión de las grandes compañías: “La subida del combustible ahora es mentira y va a seguir subiendo”, ha asegurado Juan José Ebenezer.

La normativa vigente obliga a las petroleras a mantener un mínimo de noventa y dos días de reservas estratégicas. Según ha explicado Juan José Ebenezer, antes del estallido del conflicto bélico las compañías ya almacenaban “millones y millones y millones de litros” de combustible.

Este dato pone en cuestión la relación directa entre el precio actual y la entrada de suministros, dado que, en palabras del propio mecánico, “te están cobrando ese precio actual porque es el precio que ellos van a tener que volver a comprar en su momento”.

El efecto de Ormuz

Tal como ha detallado Ebenezer en su TikTok (@talleresebenezer), aunque el cierre del estrecho de Ormuz afecta a las petroleras, el impacto real sobre España es limitado: “A nosotros solo nos entra el 2 % de gas y el 5 % del combustible”.

Sin embargo, la subida de precios no responde a una falta efectiva de suministro, sino a una previsión que busca garantizar la rentabilidad futura en el momento de reponer esas reservas: “Están haciendo una reserva, están haciendo una previsión de ese gasto que van a tener que poner”, ha señalado.

Comparando la política de las compañías con una práctica extendida en otros sectores energéticos, Juan José Ebenezer ha afirmado: “Es como si tú te saltas un semáforo sabiendo que tienes más beneficios saltándotelo que haciendo caso a la ley”.

Una persona llena el depósito
Una persona llena el depósito de su coche en una gasolinera en Barcelona, Catalunya (España). David Zorrakino / Europa Press

El mecánico ha puesto como ejemplo las centrales hidroeléctricas y el modo en que, a pesar de las multas por abrir los embalses durante la sequía, los beneficios obtenidos compensan sobradamente las sanciones: “Tienes que pagar ciento cincuenta mil euros, tienes que pagar un millón de euros, pero ¿cuánto han facturado de más con esa electricidad extra que han generado? Obviamente, la pagan y con creces”.

El mecanismo que lleva a los conductores a pagar más de inmediato, tal como ha subrayado Juan José Ebenezer, radica en esa previsión del coste futuro: “Deberíamos de gastar lo que tenemos al precio actual y después subir para algo y no veintidós días”. Siguiendo este esquema, el usuario asume de forma anticipada parte de los costes que las compañías esperan encontrar cuando tengan que reponer la materia prima en el mercado internacional tras un periodo de reserva.

El consumidor paga el alza antes de agotar reservas

La política seguida por las gasolineras low cost reproduce, en escala reducida, esta lógica: “Si a ellos les suben la compra que hacen treinta céntimos, ellos lo tienen que vender treinta céntimos más caro. Esto es una realidad, no se lo pueden quitar, no pueden vivir del aire”, ha razonado Ebenezer.

La conclusión para el trabajador del sector se resume en una advertencia al consumidor: “Toda esta subida que tú estás pagando ahora, realmente deberías de pagarla en el momento que se agoten las reservas”.

La práctica de repercutir el aumento del coste del combustible antes de que este llegue a la cadena de suministro permite a las compañías asegurarse una caja suficiente frente a eventuales subidas futuras, pero también plantea la duda sobre el destino del dinero si la situación se regulariza antes de agotar las existencias estratégicas.

“Si todo eso después se regulariza antes de los noventa y dos días, ese dinero de beneficio, ¿quién se lo está llevando? Porque tú lo estás pagando, eso está clarísimo”, concluye Juan José Ebenezer, centrando el debate en la transparencia y la equidad del sistema de fijación de precios.

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