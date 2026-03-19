Juan José Jiménez, mecánico: “Ahora que ha subido el precio de la gasolina, haz estos dos trucos para que tu coche gaste menos”

Juan José Jiménez, mecánico, explica dos consejos para ahorrar combustible (Composición Infobae)

Debido al encarecimiento de los combustibles, los hábitos al volante y el mantenimiento del vehículo han adquirido un papel central en la economía personal de miles de familias. El incremento constante en las tarifas de diésel y gasolina obliga a los usuarios a buscar estrategias efectivas para sostener la movilidad sin que el presupuesto mensual se resienta.

Desde talleres mecánicos y asociaciones de automovilistas, se multiplican los consejos orientados a mejorar la eficiencia del consumo y evitar gastos innecesarios, ya sea para quienes utilizan el coche a diario o solo en trayectos puntuales.

El alza en el precio del diésel y la gasolina preocupa a muchos conductores que buscan reducir gastos. Juan José Jiménez, mecánico, resume en su TikTok (@jcautomotivetop) el impacto con una recomendación concreta: “Llevar los neumáticos a su presión indicada puede marcar la diferencia en unos cuantos euros en el depósito de combustible de tu coche”, subraya a quienes hoy observan con atención cada gasto.

Presión y peso, claves del ahorro

El experto enfatiza la importancia de la revisión periódica y el ajuste preciso de la presión en los neumáticos como una de las medidas más sencillas y efectivas para evitar el desperdicio de carburante. Mantener la presión adecuada no solo optimiza el rendimiento del vehículo, sino que contribuye a prolongar la vida útil de las ruedas y a garantizar un desplazamiento seguro.

Según Jiménez, la presión suele rondar “dos bares y medio aproximadamente” en vehículos de turismo, y cualquier desviación puede traducirse en mayor resistencia al rodar y, por tanto, mayor consumo. Para quienes se preguntan dónde comienza el ahorro, Jiménez señala otro aspecto clave.

Esta es la presión que debes llevar en los neumáticos para ahorrar combustible en invierno (Flickr)

“¿Sois de los que lleváis media casa de lastre en el maletero de vuestro coche?”, plantea, señalando que el exceso de peso obliga al motor a trabajar más y dispara el consumo. “Yo empezaría a aligerar peso del coche porque son unos eurillos que os ahorráis cuando vais a llenar el depósito, con lo caro que está”, detalla el experto.

Además, la acumulación de objetos innecesarios en el maletero suele pasar desapercibida entre los conductores, que a menudo desconocen el impacto directo de cada kilo extra en el gasto total de combustible. Herramientas, cajas, ropa o accesorios olvidados se suman poco a poco, generando un sobrepeso que repercute en el rendimiento del coche. Jiménez recuerda que conducir con lo imprescindible permite no solo ahorrar, sino también mejorar la maniobrabilidad y la respuesta del vehículo en situaciones de emergencia.

No más de lo recomendado

A propósito de la presión de aire en los neumáticos, el mecánico advierte que sobrepasar lo recomendado no es una opción segura: “No os paséis la presión recomendada por el fabricante”, insiste. En vehículos de turismo, especifica que la presión suele rondar “dos bares y medio aproximadamente”.

Elementos aparentemente menores, como dejar en el auto botellas de refrigerante, aceite o artículos de playa fuera de temporada, se convierten en un lastre invisible. “Ya van quince kilos”, calcula sobre estos objetos olvidados, agregando que, sumados, hacen que el conductor “tenga que pulsar más el acelerador para poder propulsar el coche”.

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La revisión periódica del estado general del automóvil, el control de la presión de las ruedas y la eliminación de cargas innecesarias se perfilan hoy como acciones imprescindibles para reducir el impacto del precio de los combustibles en la economía doméstica. Los consejos de expertos como Jiménez cobran especial relevancia en un contexto donde cada decisión al volante puede significar un ahorro tangible al final de mes.