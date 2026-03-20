España

Un militar francés desvela la ubicación exacta del portaviones Charles de Gaulle desplegado en Chipre por una aplicación de deporte

Le Monde ha publicado un nuevo caso de ‘Stravaleaks’, una serie de artículos con los que ha revelado el paradero de figuras de poder a partir de perfiles en Strava

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Emmanuel Macron visita el portaviones
Emmanuel Macron visita el portaviones Charles de Gaulle (REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool)

La actividad deportiva de un miembro de la Marina francesa ha desvelado la posición exacta del portaaviones Charles de Gaulle, que lidera el despliegue en las aguas de Chipre. Le Monde ha dado a conocer este suceso en un nuevo episodio de sus ‘Stravaleaks’. Un oficial de la tripulación utilizó su reloj inteligente y la aplicación Strava para registrar una sesión de carrera a bordo. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, el medio francés ha demostrado cómo este despiste revela el punto exacto de personas de poder o, en este caso, un buque militar.

El 13 de marzo, a las 10:35 horas, el perfil de Arthur (nombre ficticio) publicó los detalles de una carrera de algo más de 7 kilómetros en la cubierta del buque. Esa información, disponible para cualquier usuario, hizo posible ubicar con precisión a la flota francesa al noreste de Chipre, a unos 100 kilómetros de la costa turca, en medio de su despliegue para apoyar la defensa de los ataques procedentes de Irán.

El dispositivo naval incluye el portaaviones Charles de Gaulle, tres fragatas y un barco de apoyo logístico, incluyendo la ‘Cristóbal Colón’ de la Armada Española, que ya está refugiada en la isla de Creta. El grupo fue enviado tras la orden del presidente francés, Emmanuel Macron, que comunicó el despliegue el 3 de marzo, pocos días después del estallido del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán.

Portaaviones 'Charles de Gaulle' (Ministère des Armées)

Peligro de la filtración del portaviones

La revelación pública de la ubicación exacta de buques militares en misión supone un riesgo considerable, especialmente tras los recientes ataques contra instalaciones galas en la región, atribuidos a Irán. Como recuerda Le Monde, uno de estos episodios, un soldado francés murió y otros seis resultaron heridos tras un ataque con drones en el norte de Irak.

El medio francés señala que el caso del oficial identificado como Arthur no es aislado, sino que halló otros perfiles de miembros de la Marina francesa en Strava, con fotos de la cubierta y del material deportivo a bordo. Imágenes satelitales de la Agencia Espacial Europea confirmaron la ubicación del Charles de Gaulle cerca de Chipre el 13 de marzo, poco después de la carrera registrada.

Le Monde asegura que el Estado Mayor francés reconoció que este tipo de publicaciones vulnera la normativa y recordó que existen advertencias periódicas sobre la importancia de la responsabilidad individual para evitar este tipo de sucesos. El mando anunció que tomará medidas, aunque todavía se desconoce cuál será el castigo. La realidad es que poner en bandeja el lugar exacto es un enorme peligro para toda la tripulación.

Las filtraciones asociadas al uso de aplicaciones deportivas han afectado a la defensa francesa, y a otros países, en varias ocasiones. En 2025, tripulaciones de submarinos nucleares revelaron rutas de patrulla en esa red. En 2024, Le Monde comprobó que escoltas de presidentes de Francia, Estados Unidos y Rusia exponían datos en Strava. En aquel primer caso, la Marina reconoció negligencias individuales, aunque descartó repercusiones en la base de Île Longue.

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