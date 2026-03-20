España

Tenía un hipopótamo de mascota, lo trató como a un hijo y le construyó un lago: fue encontrado ahogado con “múltiples mordeduras”

Los hipopótamos son responsables de entre 400 y 500 muertes de seres humanos en África

Guardar
Marius Els, el hombre que
Marius Els, el hombre que quiso ser amigo de un hipopótamo. (X/@MorbidKnowledge)

En 2005, en el noroeste de Sudáfrica, Marius Els recogió a un hipopótamo de cinco meses que acababa de sobrevivir a una inundación. Lo llevó a su granja, en Klerksdorp (norte del país), una extensión de 160 hectáreas donde ya convivían más de veinte especies de animales. Allí decidió construirle un espacio propio: mandó excavar un lago artificial de 18 metros de profundidad y 200 de largo.

Lo llamó Humphrey. Aquel animal no fue uno más dentro de la finca. Desde el principio, ocupó un lugar distinto: “Humphrey es como un hijo para mí, es como un humano”, decía Els, exmayor del ejército sudafricano.

En las fotografías tomadas a principios de 2011 (como la de arriba) aparece sonriente, relajado, subido sobre el lomo del hipopótamo. Para entonces, el animal ya había crecido hasta alcanzar cerca de 1.200 kilos. “Si decide quitarme de encima, entonces me tira como a un caballo”, explicaba el hombre. Aun así, le permitía acercarse, que lo tocara y subirse a él. Al principio parecía que la cercanía pudiera sustituir a la naturaleza.

Un hipopótamo asoma su cabeza
Un hipopótamo asoma su cabeza y parte de su lomo sobre la superficie de aguas verdosas.

Las señales de alerta

El comportamiento de Humphrey no era una incógnita. En una ocasión, un hombre y su nieto de siete años que navegaban en canoa por el lago tuvieron que subirse a un árbol cuando el hipopótamo embistió la embarcación. Els acudió al lugar con una manzana. “Tenía hambre”, justificó.

Pero no fue el único episodio de violencia. El animal mató a varios terneros de la granja y escapó varias veces. Llegó incluso a perseguir a golfistas en un club cercano. Los avisos se estaban acumulando.

En casa, su esposa Louise había expresado sus dudas sobre la convivencia. También lo hacían los vecinos, que le recordaban que los hipopótamos son territoriales, impredecibles y responsables de entre 400 y 500 muertes al año de seres humanos en África. Más que leones, elefantes o cocodrilos.

Pero Els lo negaba. Lo asumía, pero lo relativizaba. “Piensan que solo se puede tener una relación con perros y gatos, pero tengo una relación con el animal más peligroso de África”, insistía. La distancia entre lo que sabía y lo que hacía se fue estrechando con los años.

crédito @danielillescas/TikTok

La rutina

Durante seis años, la escena se repitió casi sin cambios. El hombre y el animal compartían el agua del lago, los paseos, la cercanía. Una convivencia construida sobre la repetición y la confianza. “Hay una relación entre Humphrey y yo, y eso es lo que algunas personas no entienden”, razonaba.

Mientras tanto, Humphrey seguía creciendo. Su cuerpo, su fuerza y su comportamiento no se detenían. Como cualquier hipopótamo adulto, defendía su espacio en el agua y reaccionaba ante lo que interpretaba como una intrusión.

En noviembre de 2011 la rutina se rompió. Un sábado, el cuerpo de Marius Els, de 41 años, fue encontrado horas después sumergido en el lago que él mismo había construido. Presentaba múltiples mordeduras. “El hombre había sido mordido varias veces por el animal y también había estado sumergido en el río por un período desconocido”, explicó Jeffrey Wicks, portavoz de los servicios de emergencia que acudieron a la finca.

No hubo testigos directos del ataque. Los expertos apuntaron a un comportamiento territorial. En su hábitat, los hipopótamos establecen zonas de dominio y reaccionan con rapidez ante cualquier presencia. Su mordida puede superar los 8.000 newtons de presión, suficiente para causar daños letales en segundos. Del destino del animal no se supo más.

Temas Relacionados

AnimalesMascotasSucesosÁfricaEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estos son los números ganadores del sorteo de Eurojackpot de este 20 de marzo

Como cada viernes, aquí están los ganadores del premio de Eurojackpot dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Estos son los números ganadores

El país de Europa del que no te dejan salir si tienes deudas que superen los 100 euros

Las autoridades rusas aplican prohibiciones de salida para deudas por pensión alimenticia, indemnizaciones o préstamos bancarios

El país de Europa del

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha declarado campeona a Marruecos por abandono de Senegal

Lío con las casas de

Encuentran 42 metros de vía retirada tras el accidente en Adamuz de los que Adif no informó hasta dos meses después

El material, junto a los otros 36 metros previamente retirados, permanece en Hornachuelos bajo custodia judicial

Encuentran 42 metros de vía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Encuentran 42 metros de vía

Encuentran 42 metros de vía retirada tras el accidente en Adamuz de los que Adif no informó hasta dos meses después

Reino Unido deja que Estados Unidos use sus bases militares para atacar a Irán en el estrecho de Ormuz

Novedades en el caso de Francisca Cadenas: el menor de los detenidos reconoce que sufrió un “brote” cuando ella le vio preparándose “una raya de cocaína”

Una caída en un supermercado termina con una indemnización de 75.050 euros para la clienta: trastorno neurótico severo y problemas para caminar

Ranking de los países más felices del mundo 2026: qué lugar ocupa España

ECONOMÍA

El FMI recorta la previsión

El FMI recorta la previsión de crecimiento de España dos décimas por la guerra en Irán y exige medidas “contundentes” contra la crisis de vivienda

Cómo usar el simulador de la Renta 2026: todo lo que debes saber antes de usar la aplicación

Cuatro derechos laborales que todo trabajador debería conocer, según una jurista

La casa prefabricada que bate récords en relación calidad-precio: 132 metros cuadrados y cuatro habitaciones por 35.995 euros

La gasolina bajará 16 céntimos el litro y el gasóleo 17 tras las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno

DEPORTES

Lío con las casas de

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos

Los porteros visitan cada vez más la enfermería: Courtois, Oblak y Joan García se han perdido más del 20% de los partidos

Las sorpresas y los olvidados de la lista de De la Fuente: desde cuatro caras nuevas al adiós de dos leyendas

A qué hora y dónde ver el partido del Masters 1000 de Miami entre Carlos Alcaraz y João Fonseca

Rafael Jódar y su histórica gesta al escalar 75 puestos en dos meses: cerrará el Masters 1000 de Miami en el top 100 del ranking