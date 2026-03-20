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La casa prefabricada que bate récords en relación calidad-precio: 132 metros cuadrados y cuatro habitaciones por 35.995 euros

Es el caso de una villa histórica en Italia que ha vuelto a salir al mercado y que destaca por una llamativa relación calidad-precio, aunque detrás de esa cifra hay muchos matices que conviene tener en cuenta

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Imagen de archivo de una villa en Bardolino, Veneto (Italia) (Pexels)

El mercado inmobiliario internacional sigue dejando historias sorprendentes que llaman la atención tanto por su precio como por las características de las propiedades. En un contexto donde comprar vivienda resulta cada vez más complicado en muchas ciudades europeas, aparecen oportunidades que, al menos sobre el papel, parecen irresistibles. Es el caso de una villa histórica en Italia que ha vuelto a salir al mercado y que destaca por una llamativa relación calidad-precio, aunque detrás de esa cifra hay muchos matices que conviene tener en cuenta.

La protagonista de esta historia es Villa Capriglio, una antigua residencia barroca situada en las colinas de Turín. La propiedad cuenta con más de 2.300 metros cuadrados y un precio cercano a los 900.000 euros, lo que sitúa el coste por metro cuadrado en cifras muy inferiores a las habituales en zonas urbanas. Este dato ha despertado un enorme interés, especialmente si se compara con los precios de pisos o incluso garajes en barrios de la propia ciudad.

Sin embargo, el atractivo de esta villa no se limita únicamente a los números. A lo largo de los años, el edificio ha estado rodeado de historias y rumores que han contribuido a construir una especie de leyenda en torno a él. Se habla de maldiciones, episodios de magia negra y fenómenos extraños que, aunque nunca han sido confirmados, han alimentado su fama dentro del fenómeno conocido como exploración urbana o “urbex”. Este tipo de lugares abandonados atrae a fotógrafos, documentalistas y curiosos de todo el mundo.

Entrar en Villa Capriglio es, según quienes la han visitado, una experiencia que mezcla historia y misterio. El paso del tiempo ha dejado huella en cada rincón, con estructuras deterioradas y espacios que evocan otra época. A pesar de su estado actual, el edificio conserva un encanto especial que muchos consideran difícil de encontrar en otras propiedades. Esa combinación de historia, estética y decadencia es precisamente lo que ha convertido a esta villa en un lugar tan singular.

En cuanto a su trayectoria reciente, la propiedad perteneció durante años al Ayuntamiento de Turín antes de ser adquirida por un grupo inmobiliario internacional en 2022. Ahora ha vuelto a ponerse a la venta, generando una avalancha de consultas en cuestión de horas. Según los responsables de la comercialización, el interés ha llegado desde distintos países, lo que confirma el atractivo global de este tipo de inmuebles con historia.

La villa está protegida como bien cultural

Un portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid denuncia la crisis de la vivienda, calificándola de 'problema estructural'. Advierte a los fondos buitre que se organizarán para resistir y detalla las exigencias del colectivo: bajada del 50% de los alquileres, contratos indefinidos y recuperación de viviendas vacías.

A pesar de este interés, hay un factor clave que condiciona cualquier operación: la villa está protegida como bien cultural. Esto implica que cualquier reforma o intervención deberá respetar una serie de normativas estrictas, lo que limita las opciones de transformación. Además, la posibilidad de dividir el inmueble en varias viviendas parece poco probable, algo que reduce el número de potenciales compradores interesados en proyectos más pequeños o accesibles.

Otro de los aspectos fundamentales es el estado del edificio. Aunque el precio de compra pueda parecer bajo en comparación con su tamaño, la realidad es que la vivienda necesita una rehabilitación integral. No se trata de pequeñas reformas, sino de una intervención completa que incluiría tejado, suelos, ventanas y prácticamente toda la estructura interior. Este factor convierte la inversión en un proyecto mucho más complejo y costoso de lo que sugiere el precio inicial, elevando considerablemente el presupuesto total dentro del coste real.

Aun así, las posibilidades que ofrece son amplias. Desde convertirla en una residencia privada de lujo hasta transformarla en un hotel o una sede corporativa representativa, el potencial del inmueble es evidente para quienes cuentan con los recursos necesarios. De hecho, los vendedores ya han planteado distintos escenarios a través de recreaciones digitales que muestran cómo podría lucir tras una reforma completa.

Construida a principios del siglo XVIII, la villa debe su nombre a su antiguo propietario, un noble italiano, y ha pasado por distintas manos a lo largo de los siglos. Su historia, combinada con su situación actual, la convierte en una propiedad única dentro del mercado europeo. En un momento en el que cada vez más inversores buscan proyectos singulares, este tipo de inmuebles abre la puerta a iniciativas que van más allá de la simple compra de una vivienda, conectando con una forma distinta de entender el patrimonio, la arquitectura y el valor del legado histórico.

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