Si la renta sale en negativo, ¿qué significa?

La Campaña de la Renta comenzará el 2 de abril y la fecha límite será el próximo 30 de junio. (Impulso 06)

Cada primavera, la Agencia Tributaria abre el plazo para que los ciudadanos puedan realizar su declaración de la Renta e informen sobre sus ingresos, deducciones y circunstancias personales del ejercicio anterior. Este año, la campaña para la Renta 2025/2026 comienza el 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio.

En cada campaña, uno de los conceptos que más dudas genera es el resultado de la declaración: ¿qué ocurre si la renta es negativa? ¿Significa que hay que pagar, o es una buena noticia para el bolsillo?

Qué implica una declaración negativa

Cuando la declaración de la renta resulta negativa, la interpretación suele ser motivo de confusión. En términos sencillos, un resultado negativo significa que el contribuyente ha abonado más impuestos de los que le correspondían durante el año fiscal. Por tanto, la Agencia Tributaria debe devolver esa diferencia directamente a la cuenta bancaria indicada en la declaración.

Este resultado se conoce popularmente como “a devolver”. Es decir, cuando el saldo es negativo, el ciudadano puede esperar un ingreso por parte de Hacienda. Por el contrario, si la declaración es positiva, es el contribuyente quien debe abonar la cantidad pendiente al Estado.

Así, una declaración de la renta negativa es una señal de que, a lo largo del año, se han realizado pagos anticipados (retenciones o ingresos a cuenta) por encima de lo necesario, ya sea por precaución de la empresa, cambios en la situación personal o por la aplicación de deducciones no tenidas en cuenta anteriormente.

Cuánto tarda Hacienda en devolver la declaración de la Renta.

Factores que provocan un resultado negativo

El motivo principal por el que una declaración de la renta puede salir negativa es el exceso de retenciones practicadas durante el año. Muchas empresas, ante la posibilidad de cambios en el salario o en las circunstancias familiares de sus empleados, prefieren aplicar retenciones superiores a las estrictamente necesarias.

A esto se suman las deducciones fiscales, que permiten reducir la carga impositiva siempre que se cumplan ciertos requisitos. Entre las deducciones más habituales figuran las asociadas al nacimiento de hijos, la movilidad geográfica por motivos laborales, la adquisición de vivienda o incluso los gastos relacionados con el deporte o el bienestar.

Además, los cambios en la situación familiar, como casarse, tener un hijo o comprar una vivienda, suelen modificar la base imponible y pueden dar lugar a un resultado negativo en la declaración. Es frecuente que estos acontecimientos no se reflejen de inmediato en las retenciones mensuales, lo que genera un saldo a favor del contribuyente al final del año.

Proceso para recibir la devolución

El primer paso para recibir una devolución es presentar la declaración correctamente, indicando la cuenta bancaria donde se desea recibir el ingreso. Una vez enviada, Hacienda procederá a revisar la documentación y comprobar que todos los datos son correctos.

La velocidad con la que se recibe la devolución depende en gran medida de la fecha de presentación. Por lo general, quienes presentan su declaración en los primeros días de la campaña suelen recibir el ingreso en un plazo breve. No obstante, la Agencia Tributaria dispone de un plazo legal de seis meses desde el final de la campaña para realizar el pago. Si la devolución se retrasa más allá de ese plazo, el contribuyente tiene derecho a reclamar y recibirá intereses de demora fijados actualmente en el 4,06%.

Todo el proceso se desarrolla de forma telemática, y el contribuyente suele recibir notificaciones por SMS o correo electrónico informando del estado de la devolución. Una vez aprobada, el dinero se ingresa en la cuenta bancaria facilitada al presentar la declaración.