Qué casillas tienes que completar en la declaración de la Renta 2026 si tienes una vivienda en alquiler

Imagen de archivo de dos personas realizando la declaración de la Renta en las oficinas de la Agencia Tributaria (Carlos Luján/Europa Press)

La declaración de ingresos por alquiler en la Renta 2026, correspondiente al ejercicio 2025, ha generado interés entre contribuyentes y profesionales fiscales debido a los recientes cambios en la normativa y a la multiplicidad de regímenes aplicables según la fecha del contrato, la clase de arrendamiento y la comunidad autónoma de residencia. Una año más, millones de propietarios y arrendatarios se enfrentan a la necesidad de atender cuidadosamente ingresos, gastos y novedades fiscales para lograr el mejor resultado posible en su declaración.

Para declarar correctamente los rendimientos de alquiler en la Renta 2026, los propietarios deben distinguir cuidadosamente entre alquiler de vivienda habitual, arrendamientos turísticos y alquileres comerciales, ya que la fiscalidad varía en cada caso y los criterios para deducciones y reducciones han cambiado desde el 1 de enero de 2026. El ejercicio fiscal 2025 se declara en la campaña prevista entre el 8 de abril y el 30 de junio de 2026. Para las declaraciones por teléfono, el periodo se inicia el 6 de mayo y, para la atención presencial, las citas se podrán solicitar desde el 29 de mayo y serán atendidas a partir del 1 de junio.

En el caso del alquiler de vivienda habitual, los rendimientos tributan en el IRPF como rendimientos del capital inmobiliario y se diferencian tanto de los alquileres de uso vacacional como de los comerciales. Para estos dos últimos, no se aplican las reducciones generales y pueden estar sujetos a IVA o tributar como actividad económica si se cumplen determinados requisitos. La reducción aplicable sobre los rendimientos netos puede alcanzar porcentajes diferenciados según las condiciones del inmueble, el inquilino y la localización.

Deducciones y fiscalidad del alquiler en la Renta 2026

El nuevo régimen fiscal para propietarios, en vigor desde el 1 de enero de 2026, establece distintos porcentajes de reducción sobre el rendimiento neto positivo del arrendamiento de vivienda habitual, con el objetivo de incentivar el acceso al alquiler y favorecer la rebaja de rentas en zonas tensionadas. Las reducciones se aplican así:

90% : Para alquileres a jóvenes en zonas tensionadas, siempre que exista una disminución en la renta superior al 5% respecto al contrato anterior.

70% : Para inquilinos menores de 35 años o inmuebles situados en zonas tensionadas con reducción de renta.

60% : Si el propietario ha realizado mejoras energéticas en la vivienda.

50%: Reducción general para alquileres estándar de vivienda habitual.

Si estás divorciado, estas son las deducciones que te permiten ahorrar dinero en la declaración de la Renta.

Qué casillas marcar en la declaración de la Renta 2026

Los inquilinos con contrato anterior al 1 de enero de 2015 pueden mantener la deducción estatal por alquiler, con una bonificación del 10,05% de las cantidades abonadas durante el año sobre una base máxima anual de 9.040 euros, lo que implica una devolución máxima de 904 euros. Este beneficio solo se aplica si no se ha interrumpido la deducción en años anteriores y la base imponible no supera 24.107,20 euros anuales. Para arrendatarios con contratos más recientes, deben estudiar las deducciones autonómicas, que atienden a factores como edad, discapacidad, familia numerosa o zona geográfica.

Los propietarios que declaren ingresos por alquiler deben incluir todas las rentas percibidas, así como cualquier repercusión admitida al inquilino. Es fundamental diferenciar los periodos arrendados de los periodos vacíos, puesto que en estos últimos puede corresponder la imputación de rentas. Entre los gastos deducibles figuran intereses y costes de financiación, IBI y tasas municipales, cuotas de la comunidad de propietarios, seguros, reparaciones y conservación, amortización, y gastos de gestión o administración. Hacienda exige que estos gastos estén correctamente justificados y vinculados de forma directa con el inmueble arrendado.

En materia de alquileres vacacionales, la Agencia Tributaria permite deducir gastos de acuerdo a los días efectivamente alquilados. Las comisiones de plataformas, como Airbnb o Booking, el mantenimiento y las reparaciones durante el período alquilado son deducibles al 100%.

Quienes tengan una vivienda en alquiler y deban declarar los rendimientos en la Renta 2026 deberán acceder al portal Renta Web de la Agencia Tributaria. Una vez dentro, deberán marcar la casilla 0102 para declarar los rendimientos íntegros obtenidos por el arrendamiento de inmuebles urbanos e introducir la referencia catastral del inmueble. Si corresponde prorratear gastos, se debe ajustar en las casillas 0106 a 0115, detallando el tipo de gasto deducible: intereses (0107), IBI (0109), seguros (0111), reparaciones (0113), otros gastos (0115), entre otros. El sistema calcula automáticamente la reducción aplicable (50%, 60%, 70% o 90%) según el caso.

Cuánto tarda Hacienda en devolver la declaración de la Renta.

Errores frecuentes y presentación en Renta Web

Uno de los errores más habituales que detecta la Agencia Tributaria es no declarar los ingresos de alquiler, apoyándose en el cruce de datos con el Registro de Bienes Inmuebles. No detallar correctamente los gastos deducibles o aplicar de manera inadecuada las reducciones fiscales también puede acarrear sanciones o que el resultado sea menos ventajoso para el contribuyente. Para evitar errores, la Agencia Tributaria aconseja conservar contratos de arrendamiento, justificantes de pago, referencia catastral y, en su caso, documentación sobre el empadronamiento y el uso habitual de la vivienda.

Para optimizar el resultado es fundamental es contrastar la situación con la tabla de deducciones vigente, aprovechar las deducciones autonómicas y recopilar toda la documentación que justifique los gastos y la renta percibida antes de enviar la declaración.

El mismo criterio de revisión y análisis aplica tanto para propietarios como para inquilinos. Ambos deben comprobar los requisitos y particularidades que afecten a su situación, dado que la deducción estatal por alquiler se encuentra restringida a contratos firmados antes de 2015 y la mayor parte de los beneficios fiscales a día de hoy depende de la comunidad autónoma de residencia.