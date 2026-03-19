El corte del AVE dejará a Málaga sin 1.300 millones de euros en Semana Santa, según la Junta: casi el triple de la recaudación de toda Andalucía en las mismas fechas de 2025

Foto de archivo: Estación de tren Málaga-María Zambrano con trenes AVE.

El cruce de cifras sobre el impacto económico que podría provocar en Málaga, en plena Semana Santa, el retraso en la apertura de la línea del AVE que conecta a la capital de la Costa del Sol con Madrid ha abierto una fuerte controversia. Mientras la Junta de Andalucía eleva las posibles pérdidas hasta los 1.300 millones de euros solo en la provincia, apoyándose en estimaciones del sector turístico, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, cuestiona abiertamente estos cálculos. A través de su perfil en X, recuerda que la propia Junta cifró el pasado año en 500 millones de euros el impacto económico de la Semana Santa en toda Andalucía, por lo que pone en duda los cálculos del Gobierno andaluz.

Ante una brecha de 800 millones de euros entre ambas estimaciones, Salas ha instado a la Junta de Andalucía a actuar con rigor, subrayando que “hay que ser serios” porque “la gente no es tonta”. Para respaldar su argumento, el subdelegado ha acompañado su mensaje en X con una imagen del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, enlazada a una información de Canal Sur en la que se le atribuye la cifra de 500 millones del impacto económico de la Semana Santa en toda la comunidad el año pasado.

Para echar más leña a este baile de cifras, la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) y la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) alertan de caídas en las reservas de entre el 15% y el 30%. Este descenso, advierten, podría traducirse en pérdidas cercanas a los 300 millones de euros en algunas zonas especialmente dependientes del turismo.

Línea cortada en temporada alta

Esta polémica se ha suscitado tras la decisión del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de retrasar hasta la última semana de abril la reapertura de una de las dos vías de la línea del AVE que une Madrid con Málaga, cortada por un desprendimiento de tierras. La interrupción de la línea se prolonga desde el 18 de enero ya que antes estaba cortada por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

Ante la demora en abrir la línea, Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) considera que “el restablecimiento del servicio debe hacerse con absoluta garantía de seguridad, porque es lo primero que debemos exigir todos. Ahora bien, es innegable que esta situación, si se prolonga, tendrá un impacto muy significativo en el turismo en un momento clave para el sector”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que el Ejecutivo trabaja las “24 horas” del día para solucionar el problema y que está actuando con “diligencia”. Ha apuntado que el servicio “no está interrumpido” aunque sí requiere de un trasbordo. Se refiere a que Renfe ha establecido un trayecto alternativo -7 servicios diarios por sentido- que combina con autobús entre Málaga y Antequera, y desde esta estación a Madrid se prosigue en tren.

Compensar a las pymes

Unas declaraciones que no han convencido a la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, que ha pedido al Gobierno que apruebe medidas para compensar a las pymes vinculadas al turismo en la capital de la Costa del Sol por los perjuicios ocasionados por la suspensión de la conexión ferroviaria.

Carolina España también ha informado de que el gabinete jurídico de la Junta estudia acciones legales por no reabrirse la línea del AVE en la fecha prevista del 23 de marzo y retrasarse hasta después de Semana Santa.

La demanda podría ser contra Adif por responsabilidad patrimonial o contra el Gobierno, ha indicado Carolina España, que ha precisado que el objetivo es compensar las pérdidas económicas para el sector del turismo, que la Junta cifra en 1.300 millones citando asociaciones del sector.