Voces discordantes de Vox solicitan a Santiago Abascal un congreso extraordinario abierto a los afiliados

Espinosa, Ortega Smith y otros críticos piden un congreso extraordinario de Vox para debatir el futuro del partido. / Imagen de archivo

Tras los encontronazos que se suceden entre las caras visibles de Vox, los rostros más críticos con Santiago Abascal solicitan formalmente que la formación de ultraderecha celebre un congreso extraordinario abierto a los afiliados. Los objetivos tras la petición formal son debatir sobre la estrategia política, revisar la organización interna y proponer mejoras en el funcionamiento del partido.

Entre los exdirigentes que apoyan la iniciativa se encuentran Iván Espinosa de los Monteros, quien fue portavoz del partido en el Congreso; Javier Ortega Smith, aun concejal y portavoz municipal en Madrid; Ignacio Ansaldo, primer presidente de Vox y edil madrileño; y Víctor González Coello de Portugal, antiguo vicepresidente primero del partido.

La incertidumbre creciente en Vox impulsa la propuesta de un congreso extraordinario

El manifiesto, difundido a través de una página web no oficial, plantea como requisito esencial que, para solicitar la convocatoria de un congreso extraordinario, debe obtenerse el respaldo escrito de al menos el 20% de los afiliados de pleno derecho. El texto subraya además la necesidad de reglas claras y tiempos suficientes para garantizar un proceso transparente y participativo. Esta cifra mínima está recogida en los estatutos del propio partido, que definen el mecanismo para forzar la celebración de una reunión de estas características.

En el documento, los firmantes reclaman abrir un debate sobre cuestiones clave para el futuro del partido: liderazgo, marco organizativo, orientación política y estrategia de gobierno. Los impulsores insisten en que esta demanda de congreso no busca postular una candidatura alternativa ni desafiar a la actual dirección, sino iniciar una reflexión colectiva sobre el rumbo de la formación. Han afirmado que la lealtad política debe dirigirse a las ideas y no a las personas.

Al margen de la convocatoria, el manifiesto exige una explicación política seria sobre los cambios de orientación registrados en los últimos años. Solicita, también, un contraste abierto sobre el alcance y sentido de estas variaciones y sobre si resultan compatibles con los principios fundacionales que guiaron el nacimiento de Vox.

Qué piden los críticos de Vox y por qué reclaman un congreso

Según recoge el manifiesto difundido este miércoles, el congreso extraordinario solicitado debe servir para realizar una revisión a fondo de la “arquitectura interna del partido”. Los firmantes abogan por que sea un “espacio de contraste sereno y exigente” en el que se analicen tanto las ideas políticas e ideológicas como la dinámica organizativa de la formación. El texto subraya que el reto está en definir claramente “qué defendemos y cómo nos organizamos para hacerlo de manera eficaz, abierta y con vocación de gobierno”, en palabras de los promotores.

Los críticos asocian la dificultad para “disputar la hegemonía en nuestro propio espacio político” y la conversión de Vox en un probable “partido bisagra”, en referencia al Partido Popular, con un “fracaso estratégico” de la actual dirección, de acuerdo a lo que recoge Europa Press. Así lo han manifestado en su análisis, en el que constatan que el partido ha experimentado crecimientos puntuales en intención de voto, pero no ha logrado consolidarse como opción predominante en el espectro político en el que opera.

En el propio manifiesto, los firmantes han alertado además de las implicaciones negativas que tiene la “concentración extrema del poder y la eliminación de los controles internos”, cuya consecuencia sería la aparición de “un entramado paralelo de entidades opacas”, ajenas al escrutinio de la mayoría de afiliados y relacionadas supuestamente con intereses y operaciones económicas que, afirman, exigen una mayor transparencia.

La marcha de Ortega Smith y los cambios recientes en el partido

La propuesta de este grupo se da a conocer poco después de la expulsión definitiva de Javier Ortega Smith de la militancia de Vox. El partido le ha acusado de “infracción muy grave” por oponerse a su relevo como portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid, acto que motivó su expediente de desobediencia y la posterior suspensión como afiliado. Los promotores del manifiesto han criticado explícitamente el apartamiento de antiguos dirigentes y responsables con trayectoria en la formación, considerando que tales decisiones se han adoptado sin aportar “explicaciones suficientes”.

En cuanto al debate público reciente, Iván Espinosa de los Monteros —que abandonó la dirección en 2023— ha utilizado su cuenta de X (antes Twitter) para expresar que en su opinión “la actual estrategia de Vox consiste en encerrarse en sí mismo, atacando a todo y a todos los que muestran no ya un criterio distinto, sino simplemente estupor ante la situación que ellos mismos han creado”. Ha añadido que “la actual dirección muestra capacidad para retener, pero no para ensanchar”, trasladan desde la agencia de comunicación.

Vox es la única posibilidad del PP en Castilla y León, pero Vox no quiere al PP que ha gobernado las últimas cuatro décadas.

Tras su expulsión, Ortega Smith ha sostenido que “son cuatro los que mandan por detrás en el partido y que lo hacen por la pasta”. También ha denunciado la presencia de “vanidad personal” en el presidente de Vox, Santiago Abascal, cuya personalización se ha materializado en las recientes elecciones de Castilla y León.