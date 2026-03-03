España

Estefanía Molina, politóloga: “No hay que subestimarlo, Vox puede gobernar algún día este país”

En su entrevista con Infobae, la autora de ‘Los hijos de los boomers. De la muerte de la clase media al auge de una generación antisistema’ dice que este partido “no tiene las respuestas” a los problemas y que “si gobierna, va a decepcionar”

Guardar
Entrevista con Estefanía Molina, periodista
Entrevista con Estefanía Molina, periodista y politóloga, tras la publicación de su libro 'Los hijos de los boomers'. (Alejandro Higuera López/Infobae)

La politóloga y periodista Estefanía Molina advierte de que Vox “puede consolidarse” en la medida que el bipartidismo no reaccione a la desesperanza y desafección de jóvenes y ya no tan jóvenes. La autora ha concedido una entrevista a Infobae con motivo de su nuevo libro Los hijos de los boomers. De la muerte de la clase media al auge de una generación antisistema (Ediciones Destino), que ella resume como “una oda el estado del bienestar” en el que se crio. Hoy, con el ascensor social “averiado” -explica-, el sistema posibilita un “auge autoritario” que avisa que hay que tomar en serio.

“Estamos fabricando una generación en el malestar y tendemos a pensar que algún día cambiarán de opinión”, dice a este periódico. “En España -añade-, ahora mismo Vox encarna esa protesta reactiva con lo que ellos llaman el régimen del 78″. Para la politóloga, esos jóvenes que han adquirido tan pronto valores de rechazo al sistema ya difícilmente volverán sobre sus pasos: “No tiendo a pensar que cuando tengan 50 años y hereden supuestamente la casa de sus padres, de pronto serán las personas más moderadas”, pronostica.

De un tiempo a esta parte, el partido que preside Santiago Abascal ha comenzado a ausentarse de actos tan relevantes como el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre, Fiesta Nacional, o recientemente también, del 50 aniversario de la Corona, celebrado en el Congreso de los Diputados. Vox da la espalda no solo ya a Pedro Sánchez o a sus ministros, también al rey. Para Molina, no se trata de un descuido o dejación, sino de un movimiento calculado de cara al electorado que ha perdido la confianza en las instituciones, de las que no escapa ni la Conferencia Episcopal.

Infobae entrevista a la politóliga y periodista, autora del libro 'Los hijos de los boomers: De la muerte de la clase media al auge de una generación antisistema'

“Vox no es capaz de abordar la brecha generacional”

Molina sostiene que “Vox puede gobernar algún día este país” y que no se trata de una derecha clásica o conocida en España, como la que representa el PP. “Se está socializando a un votante en unos códigos, actitudes y comprensión diferente, y circulan estas coletillas de ‘estado fallido’ porque a los jóvenes les fallan”. No obstante, subraya en su libro, “Vox no es un partido capaz de abordar directamente la brecha generacional pese a su popularidad entre la gente joven”.

Santiago Abascal, presidente de Vox.
Santiago Abascal, presidente de Vox. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

En su entrevista con Infobae, la autora profundiza sobre esto último: “No le he visto -a Vox- una crítica estructurada a por ejemplo cómo remontamos este estado del bienestar. (...) De hecho, se ha borrado de los gobiernos del PP para no adquirir responsabilidades y seguir creciendo a lomos de esa indefinición, del voto protesta. (...) Y como todo partido -augura-, si gobierna, va a decepcionar”. Para Molina, que no tenga las soluciones ni aún menos las aplique no debe llevar a subestimarlo. “La gente tiende a pensar que esto será como Podemos y Ciudadanos, que se diluyeron”.

Argumenta Molina que no cabe comparación con los entonces partidos de Pablo Iglesias y Albert Rivera, “subproducto de ese estallido que bebía del 15-M”, en un contexto de despidos, desahucios y una situación económica en general marcada por la austeridad. Se prometió un cambio de modelo que no llegó. Vox se hace fuerte en la era del “escudo social”, pero también de “malestar acumulado de esas clases medias dos y tres décadas estancadas”.

“En este malestar -zanja- no hace falta que que haya un estruendo; la gente lo está somatizando vía estas opciones políticas. Por eso digo que no, no lo comparemos con lo que pasó aquella vez -Podemos y Ciudadanos- para no creer que que esto se puede consolidar a largo plazo. Puede consolidarse”. Vox, cree la autora, está incluso beneficiándose de materias que directamente no aborda, como “otras formas de sostener el sistema” en lo que se refiere a pensiones, más allá de “estigmatizar” con la inmigración, un fenómeno que considera “necesario”.

Temas Relacionados

VoxSantiago AbascalPolítica EspañaPensiones EspañaInmigración EspañaPPAlberto Núñez FeijóoEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Conceden la incapacidad permanente absoluta a un trabajador autónomo de la hostelería que sufre de obesidad, diabetes y le amputaron un dedo del pie

El tribunal considera acreditado que su estado clínico le impide desarrollar cualquier actividad laboral con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, incluso aquellas de carácter sedentario

Conceden la incapacidad permanente absoluta

Luna Palma, psiquiatra: “Puedes tener una depresión clínica sin sentirte triste. Es más común de lo que crees”

La apatía, el insomnio y la pérdida de motivación son síntomas comunes que pueden pasar inadvertidos y retrasar la búsqueda de ayuda

Luna Palma, psiquiatra: “Puedes tener

Adrián Rodríguez reaparece en televisión tras dejar el centro de desintoxicación: “Huía de mí mismo, no me gustaba”

El actor volvió a ingresar en un centro el pasado mes de noviembre tras sufrir una recaída

Adrián Rodríguez reaparece en televisión

Juan Rescalvo, psicólogo: “Cuando te obsesionas con no perder a alguien, te olvidas de ti y casi siempre terminas perdiéndote”

El experto señala que en esta situación la persona suele quedarse con el sentimiento de no ser suficiente, lo que supone un golpe a la autoestima

Juan Rescalvo, psicólogo: “Cuando te

La ‘hermana’ desconocida de la reina Letizia: la ‘hijastra’ de Jesús Ortiz tras su matrimonio con Ana Togores

Su padre contrajo matrimonio por segunda vez con la también periodista Ana Togores en 2004

La ‘hermana’ desconocida de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Conceden la incapacidad permanente absoluta

Conceden la incapacidad permanente absoluta a un trabajador autónomo de la hostelería que sufre de obesidad, diabetes y le amputaron un dedo del pie

Estefanía Molina, politóloga: “Hay un drama en España y no lo han traído los inmigrantes”

Estefanía Molina, politóloga y periodista: “Me da miedo que esta democracia crea que puede convivir con gente a la que ya le da igual todo”

Israel critica a España por el respaldo de Irán al veto del uso de las bases de Rota y Morón: “¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?"

Estados Unidos traslada al menos 15 aviones desde Morón y Rota a otras bases europeas después de que España vetase su uso en los ataques contra Irán

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la gasolina este 3 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El cierre del estrecho de Ormuz puede disparar la tarifa de la electricidad de los españoles un 50% y un 100% la del gas

Juanma Lorente, abogado: “Puedes cobrar las horas extra dos veces si la empresa comete este error”

Más allá del petróleo, los sectores españoles que se ven afectados por la guerra en Oriente Medio: del automóvil a la ropa o los aparatos electrónicos

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si dimites en una empresa, no tienes que esperar tres meses para cobrar el paro”

DEPORTES

Una estrella de La Liga

Una estrella de La Liga cuenta que nació y se crió en un colegio: “Mi padre era conserje. Dos pistas de fútbol sala para mí”

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita