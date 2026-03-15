España

El Grupo Mixto, el cajón de sastre donde Ortega Smith será vecino de Podemos: sigue el camino de Ábalos y no renuncia a su vida política

Esta bancada no ha dejado de crecer desde el comienzo de la legislatura. Comenzó albergando a los partidos regionales y ahora cuenta también con los cinco representantes de la formación morada, más algunos ‘exiliados’ de sus partidos

Guardar
Javier Ortega Smith. (Europa Press)
Javier Ortega Smith. (Europa Press)

En la bancada del Grupo Mixto en el Congreso hay colgado el precinto de ‘mudanza’. El nuevo vecino del bloque será Javier Ortega Smith, quien fue diputado y portavoz adjunto de Vox en la Cámara. En los últimos meses, Ortega Smith lleva declarándose en rebeldía contra la Dirección Nacional de su partido. El que fue uno de los miembros fundadores de Vox ha criticado abiertamente a la formación, refiriéndose a ella como un “partido piramidal” y señalándola por presuntas irregularidades en sus cuentas. No es un secreto que la cúpula de Vox lleva tiempo tratando de deshacerse de él, y el pasado miércoles formalizó su cese del partido tras concluir que desobedeció directrices del órgano nacional.

Todavía no se ha formalizado su expulsión del grupo parlamentario, pero Ortega Smith ha adelantado que no renunciará a su escaño, por lo que deberá cambiarse de asiento al Grupo Mixto. Así lo dicta el reglamento de la Cámara, que establece que para constituir un grupo parlamentario se requieren al menos 15 diputados, o bien un mínimo de cinco, siempre que alcancen el 15% de los votos en las circunscripciones en que se presentan, o el 5% de los votos a nivel nacional.

El Grupo Mixto comenzó su andadura parlamentaria con tres diputados, todos ellos de los partidos regionales BNG, UPN y CC (representados por Néstor Rego, Alberto Catalán y Cristina Valido), quienes no lograron reunir estas condiciones. Este cajón de sastre volvió a abrirse tras la llegada de los cinco diputados de Podemos (Javier Sánchez Serna, Martina Velarde, Noemí Santana, Lilith Verstrynge e Ione Belarra). El reglamento interno también impide formar un grupo propio tras concurrir a elecciones en la lista de otra marca política. Hay que recordar que los diputados de la formación morada estaban integrados en la lista de la coalición Sumar, pero los desencuentros constantes entre ambas direcciones —que se dieron ya antes de las elecciones— llevaron a Podemos a firmar el divorcio.

Desde el espacio de Yolanda Díaz también llegó la eurodiputada de Compromís por el ala de Més, Águeda Micó, después de que el Consell Nacional de su partido aprobase por mayoría la ruptura por el veto a la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre la DANA.

El exministro de Transportes, José
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos. (Europa Press)

El precedente de Ábalos: sin tiempo para subir a la tribuna

En el Grupo Mixto llegó a sentarse también el exministro de Transportes, José Luis Ábalos —ahora en la cárcel— después de que la bancada del PSOE lo expulsase del grupo tras el estallido del caso Koldo y su procesamiento judicial, y ante la negativa de renunciar a su acta de diputado —aunque sí renunció a la presidencia de la Comisión de Interior—. Tras el paso de Belarra, Ábalos se convirtió en el segundo exministro del Gobierno de Pedro Sánchez que pasó por este sector.

El futuro parlamentario que le depara a Ortega Smith podría ser el mismo que el de Ábalos o Pablo Cambronero, el diputado de Ciudadanos que en la pasada legislatura recaló en el Mixto tras abandonar su grupo parlamentario. El exministro investigado por dos casos de corrupción no pudo tomar la palabra en las sesiones plenarias. Su actuación se limitaba a registrar preguntas escritas, pues ese es un derecho individual inalienable de los diputados, y únicamente entró en la Comisión de Peticiones, un órgano que se reúne a puerta cerrada y en el que rara vez se vota.

Santiago Abascal insiste en que para VOX lo más importante "no son los cargos, es el cambio de rumbo". El líder del partido advierte al PP que deben rectificar las políticas actuales y que serán "el doble de exigentes" en las negociaciones.

En la práctica, el exdiputado socialista acabó más bien como un diputado no adscrito, figura que no se contempla como tal en el Congreso, pero que sí existe en cámaras legislativas locales y autonómicas. La subvención que recibe el Grupo Mixto es de 30.346,72 euros a repartir entre todos sus componentes, aunque también se debe añadir una subvención variable de 1.746,16 euros mensuales por cada diputado.

Temas Relacionados

Javier Ortega SmithJosé Luis ÁbalosVoxCongreso de los DiputadosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los concursantes de ‘La Cárcel de los Gemelos’, el reality que se estrena este domingo 15 de marzo y tiene a Frank Cuesta como estrella

ZonaGemelos vuelve a apostar por un formato extremo que encerrará a diez rostros televisivos e influencers en una prisión ficticia con 250.000 euros en juego

Los concursantes de ‘La Cárcel

El cáncer de mama es más agresivo en mujeres jóvenes, pero se detecta menos: “Adelantar el cribado puede tener un impacto positivo”

Cuatro mujeres con cáncer de mama han recogido 80.000 firmas para pedir que las mamografías preventivas comiencen a los 40 años

El cáncer de mama es

Qué contiene la bolsa de regalos de los nominados a los Oscar 2026: todos los detalles del lote valorado en 279.000 euros

El exclusivo paquete, reservado únicamente para 25 nominados, incluye desde viajes internacionales y tratamientos de belleza hasta gastronomía selecta y artículos vinculados al estilo de vida de lujo

Qué contiene la bolsa de

Las relaciones ‘amorosas’ con la IA ya son una realidad: “Estamos jugando con fuego”

Varios expertos advierten a ‘Infobae’ de los riesgos de convertir en un vínculo emocional la relación con la inteligencia artificial

Las relaciones ‘amorosas’ con la

Los pasteleros hacen el agosto en Semana Santa: el precio del cacao y del azúcar se desploma, pero las torrijas y los huevos de Pascua cuestan más

El coste de las materias primas para elaborar los dulces típicos de Pascua cae entre un 21% y un 54% el último año, pero los fabricantes tardan meses en trasladar ese descenso al consumidor

Los pasteleros hacen el agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid busca ideas para hacer

Madrid busca ideas para hacer más eficientes sus torres de vigilancia contra incendios: solo 6 de 34 han podido detectar más del 50% de los fuegos producidos en “su cuenca visual”

Marisa, la señalera del aeropuerto de Barajas que ha conseguido que un taller de motores abandonado sea declarado BIC y quiere que ahora albergue un museo

El “empate técnico” que abre la puerta a tres escenarios en las elecciones de Castilla y León: de la reedición del gobierno de Mañueco a la (lejana) opción del PSOE

Prisión sin fianza para los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas, en Badajoz

Reino Unido e Irlanda refuerzan su cooperación militar ante las “amenazas comunes”: colaborarán en seguridad marítima o ciberdefensa

ECONOMÍA

Los pasteleros hacen el agosto

Los pasteleros hacen el agosto en Semana Santa: el precio del cacao y del azúcar se desploma, pero las torrijas y los huevos de Pascua cuestan más

No pagar los primeros tres días no ayuda a reducir ni el número ni la duración de las bajas: la tasa de absentismo en España es la tercera más alta de la UE

Qué casillas tienes que completar en la declaración de la Renta 2026 si tienes una vivienda en alquiler

Cuánto cuesta vivir en el pueblo más frío de España: “Una auténtica nevera natural”

La subida del 30% en el precio de los huevos y del 15% en la carne de vacuno presionan al alza la inflación

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”