El Grupo Mixto, el cajón de sastre donde Ortega Smith será vecino de Podemos: sigue el camino de Ábalos y no renuncia a su vida política

Javier Ortega Smith. (Europa Press)

En la bancada del Grupo Mixto en el Congreso hay colgado el precinto de ‘mudanza’. El nuevo vecino del bloque será Javier Ortega Smith, quien fue diputado y portavoz adjunto de Vox en la Cámara. En los últimos meses, Ortega Smith lleva declarándose en rebeldía contra la Dirección Nacional de su partido. El que fue uno de los miembros fundadores de Vox ha criticado abiertamente a la formación, refiriéndose a ella como un “partido piramidal” y señalándola por presuntas irregularidades en sus cuentas. No es un secreto que la cúpula de Vox lleva tiempo tratando de deshacerse de él, y el pasado miércoles formalizó su cese del partido tras concluir que desobedeció directrices del órgano nacional.

Todavía no se ha formalizado su expulsión del grupo parlamentario, pero Ortega Smith ha adelantado que no renunciará a su escaño, por lo que deberá cambiarse de asiento al Grupo Mixto. Así lo dicta el reglamento de la Cámara, que establece que para constituir un grupo parlamentario se requieren al menos 15 diputados, o bien un mínimo de cinco, siempre que alcancen el 15% de los votos en las circunscripciones en que se presentan, o el 5% de los votos a nivel nacional.

El Grupo Mixto comenzó su andadura parlamentaria con tres diputados, todos ellos de los partidos regionales BNG, UPN y CC (representados por Néstor Rego, Alberto Catalán y Cristina Valido), quienes no lograron reunir estas condiciones. Este cajón de sastre volvió a abrirse tras la llegada de los cinco diputados de Podemos (Javier Sánchez Serna, Martina Velarde, Noemí Santana, Lilith Verstrynge e Ione Belarra). El reglamento interno también impide formar un grupo propio tras concurrir a elecciones en la lista de otra marca política. Hay que recordar que los diputados de la formación morada estaban integrados en la lista de la coalición Sumar, pero los desencuentros constantes entre ambas direcciones —que se dieron ya antes de las elecciones— llevaron a Podemos a firmar el divorcio.

Desde el espacio de Yolanda Díaz también llegó la eurodiputada de Compromís por el ala de Més, Águeda Micó, después de que el Consell Nacional de su partido aprobase por mayoría la ruptura por el veto a la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre la DANA.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos. (Europa Press)

El precedente de Ábalos: sin tiempo para subir a la tribuna

En el Grupo Mixto llegó a sentarse también el exministro de Transportes, José Luis Ábalos —ahora en la cárcel— después de que la bancada del PSOE lo expulsase del grupo tras el estallido del caso Koldo y su procesamiento judicial, y ante la negativa de renunciar a su acta de diputado —aunque sí renunció a la presidencia de la Comisión de Interior—. Tras el paso de Belarra, Ábalos se convirtió en el segundo exministro del Gobierno de Pedro Sánchez que pasó por este sector.

El futuro parlamentario que le depara a Ortega Smith podría ser el mismo que el de Ábalos o Pablo Cambronero, el diputado de Ciudadanos que en la pasada legislatura recaló en el Mixto tras abandonar su grupo parlamentario. El exministro investigado por dos casos de corrupción no pudo tomar la palabra en las sesiones plenarias. Su actuación se limitaba a registrar preguntas escritas, pues ese es un derecho individual inalienable de los diputados, y únicamente entró en la Comisión de Peticiones, un órgano que se reúne a puerta cerrada y en el que rara vez se vota.

Santiago Abascal insiste en que para VOX lo más importante "no son los cargos, es el cambio de rumbo". El líder del partido advierte al PP que deben rectificar las políticas actuales y que serán "el doble de exigentes" en las negociaciones.

En la práctica, el exdiputado socialista acabó más bien como un diputado no adscrito, figura que no se contempla como tal en el Congreso, pero que sí existe en cámaras legislativas locales y autonómicas. La subvención que recibe el Grupo Mixto es de 30.346,72 euros a repartir entre todos sus componentes, aunque también se debe añadir una subvención variable de 1.746,16 euros mensuales por cada diputado.