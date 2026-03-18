Paros y retrasos en los trenes con origen y destino en Madrid: Adif notifica una nueva incidencia en los sistemas de señalización

Adif ha notificado este miércoles a primera hora que los trenes de alta velocidad que conectan la capital pueden llegar y salir con demora. A través de su cuenta de X, la compañía ha explicado que “una incidencia en los sistemas de señalización” puede derivar en “retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid”.

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