La Guardia Civil investiga a un padre y un hijo por ofertar una vivienda turística en Sierra Nevada que no existía: tras el pago de la señal, desaparecían

Estación de Sierra Nevada, en Granada (Shutterstock).

La Guardia Civil de Cádiz ha investigado a dos personas, un padre y un hijo, por realizar estafas en alquileres vacacionales utilizando una identidad falsa. Los presuntos autores ofertaban una “inexistente” vivienda turística en Sierra Nevada a un precio muy asequible, pero tras recibir el primer pago de señal y reserva, desaparecían, siendo imposible localizarles.

Los hechos ocurrieron después de recibirse una denuncia de una vecina de Barbate que había hecho una reserva para alquilar una vivienda, durante el periodo de esquí en Sierra Nevada, viaje que pensaba realizar junto a su familia. “La vivienda en cuestión se ofertaba a través de portales y tablones de anuncios de internet, llegando a mostrar fotografías de la supuesta vivienda a arrendar, ofertando la misma con unas prestaciones, zona de ubicación muy interesante y a un precio muy atractivo, así mismo se facilitaba un número de teléfono de contacto para las personas interesadas”, explican desde la Guardia Civil.

Los presuntos autores de esta estafa, les indicaban a los arrendatarios que debían aportar una cantidad de dinero para señalar la vivienda, generalmente inferior a los 400 euros, sugiriendo, como medio para ahorrar las comisiones de las plataformas, un sistema de pago inmediato entre particulares o a través de transferencia bancaria.

Una vez efectuado el pago de la señal convenida, los arrendatarios desaparecían de la red, no siendo posible contactar con ellos por ningún medio, momento en que eran conscientes de haber sido víctimas de una estafa.

Los agentes destacan que “los presuntos autores ofertaban viviendas con el mismo patrón en numerosas zonas de alta demanda turística en toda la geografía nacional, por lo que no es descartable que afloren multitud de estafados por este padre y su hijo vecinos de la provincia de Málaga”.

Los consejos de la Guardia Civil para evitar estafas

Junto a esta información, desde la Guardia Civil aprovechan para dar una serie de consejos para no caer en este tipo de estafas como “desconfiar de los “Chollos”, no realizar pagos al margen de las plataformas conocidas y realizar búsquedas e internet de las viviendas ofertadas".

Uno de los primeros elementos a analizar con detenimiento son las imágenes del anuncio. Los expertos recomiendan revisar cada fotografía con lupa, ya que la escasez de imágenes, su baja calidad o incluso su procedencia de otras páginas pueden ser señales claras de fraude. No es extraño que los delincuentes reutilicen fotografías de alojamientos reales para dar apariencia de legitimidad a ofertas inexistentes, generando una falsa sensación de confianza en el usuario.

Otro aspecto clave es la identidad de la persona de contacto. La Guardia Civil advierte de que se debe desconfiar cuando el supuesto arrendador proporciona información vaga o incompleta sobre sí mismo. Además, es especialmente sospechoso que intente desviar la conversación fuera de la plataforma original, proponiendo continuar por aplicaciones de mensajería o métodos de pago alternativos. Este tipo de maniobras buscan evitar los sistemas de seguridad y control de las webs oficiales.

Vídeo de la Guardia Civil sobre la detención de una falsa doctora, su expareja y su hijo por recetar sin licencia tratamientos falsos a pacientes con problemas físicos y psicológicos. (Guardia Civil)

El precio es, sin duda, uno de los grandes ganchos de este tipo de estafas. Las ofertas excesivamente baratas en ubicaciones privilegiadas suelen ser demasiado buenas para ser reales. Los anuncios que combinan precios irresistibles con descripciones perfectas en zonas muy cotizadas deben levantar inmediatamente las alarmas. En muchos casos, el atractivo económico es precisamente el anzuelo que utilizan los estafadores para acelerar la decisión del usuario y evitar que este analice la oferta con calma.

Finalmente, las autoridades subrayan la importancia de investigar antes de realizar cualquier pago. Verificar que la página web es segura, comprobar si el mismo anuncio aparece en diferentes plataformas y analizar si los datos del anunciante coinciden en todos los casos puede marcar la diferencia. Cuando un mismo alojamiento figura con distintos nombres o identidades de arrendador, el riesgo de fraude aumenta considerablemente. La prevención, insisten desde la Guardia Civil, sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar caer en este tipo de engaños.